「死んでも死にきれない」悲痛な情念を抱く怪異たち。堅物公務員&霊に触れられる青年が怪異事件の謎に挑む【書評】
恐ろしい怪異の謎をめぐるホラーミステリー、それが『夜行堂奇譚』（立藤灯：漫画、嗣人：原作/KADOKAWA）だ。
物語は、堅物の公務員・大野木が、怪異現象のクレームを扱う部署に配属されることから始まる。霊能者を探して彼がたどり着いたのは、人ならざる謎の店主が営む骨董屋・夜行堂。そこで店主の使い走りをしていた千早と引き合わされ、ふたりで怪異事件に挑むことになる。
そんな凸凹バディが怪異に立ち向かい、救いへと導いていく。
人が消える地下道、飛び降り自殺が頻繁に起こる団地の一室、主を探す妖刀……本作では、恐ろしい怪異が奇怪な現象を巻き起こす。
最初こそ恐怖に背筋が凍るが、物語が進む中で「その怪異がどうしてこんなにも強い情念をもつことになったのか」が紐解かれると、見え方ががらりと変わる。時に切なく、時に悲痛、そして残酷な背景をもつ怪異たちは、それぞれに文字通り「死んでも死にきれない想い」を抱えているのだ。
ゾクッとしたり、息を呑んだり、じんわり感動したり。緩急のある巧みなストーリー展開にページを捲る手が止まらなくなるだろう。
シリアスやホラーな描写はしっかりとありつつも、愛すべき人柄をもつ登場人物たちの掛け合いが挟まることで、重い気持ちを引きずらずに読み進められるバランス感も絶妙だ。
また、物語が進むごとに、謎めいていたキャラクターたちの輪郭が少しずつはっきりしていくのも見どころである。シリーズ第2巻では千早が「霊と触れ合える右腕の幻肢」を得たときの話が語られ、最新第3巻では千早の姉弟子である妖艶な仙女の活躍が描かれる。
さまざまな因縁をもつ怪異に、彼らはどう向き合うのか。手に汗握る展開を、ぜひ楽しんでほしい。
文＝ネゴト / 桜小路いをり