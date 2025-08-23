再手術の三崎優太氏、ギプス姿で音楽フェス出演「今日ここに来るかどうかめっちゃ迷った」【BOB2025】
【モデルプレス＝2025/08/23】元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏（36）が23日、大分県の的ヶ浜公園・別府スパビーチで開催された音楽フェス「BOB2025（別府温泉ぶっかけフェス2025）」に出演。イベント出演前、自身のX（旧Twitter）で昨年の交通事故の後遺症から最近まで入院していたことを明かしており、左手をギプスで固定した上での登場だった。
【写真】三崎優太氏、ギプス姿でDJパフォーマンス
三崎氏は昨年4月、バイクを運転中に車のあおり運転が原因で事故に遭い、左手に重傷を負っていた。出演前、モデルプレスの取材に「後遺症で手が開きにくくなっていたので、再手術をしました。手術ばかりだけど乗り越えて、今日大分県の人のためにステージに立とうと思いました」と意気込み、ステージに上がった。
幕を開けたステージ。気合いのDJパフォーマンスで観客を熱狂の渦に包みこんだ。一息つき話し始める。
「去年交通事故にあって手術した。左手がどこまで治るかわからないって言われているんだよ。だから今日ここに来るかどうかめっちゃ迷った。でも本当に来てよかった。本当にありがとうみんな。あとさ人生にはいろいろある。みんなもたくさんあると思うんだよ。でも絶対に負けないで。どんなハンデも試練も克服して前に進んで。ここにいるみんなはぜひそうやって生きてほしいなと思います。今日みんなに会えたことがめちゃくちゃ嬉しいし、本当に感謝しています」。
話し終えると、会場には拍手と歓声が巻き起こっていた。
◆ホリエモン主催フェス「BOB2025」22組のアーティストが出演
実業家でありタレントのホリエモンこと堀江貴文氏（52）が発起人/実行委員長を務める同イベントは、別府温泉から湧き出る温泉水を約1000トン準備し、盛大に放水する音楽フェス。ステージにはMINMI、マーク・パンサー、nobodyknows＋、DJダイノジ、財部亮治、リアルピース、DJ TIARA、戦慄かなの、宮迫博之など音楽・パフォーマンスのジャンルを超えた22組が出演した。ほか別府のビーチを丸ごと使った会場内には、公園でのんびりチルできるスペースや涼める場所も完備。フードエリアは入場無料で、厳選したフェス飯が堪能できた。（modelpress編集部）
