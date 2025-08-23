『放送局占拠』武装集団・妖「輪入道」の素顔判明「顎がおじいちゃんて言われてました」【ネタバレあり・コメント全文】
嵐の櫻井翔が主演を務める、日本テレビ系ドラマ“占拠シリーズ”第3弾『放送局占拠』（毎週土曜 後9：00）の第7話が、23日に放送された。武装集団・妖（あやかし）の「輪入道」の素顔が明らかになった。
【場面写真】ネタバレ注意！「輪入道」の素顔
櫻井が武蔵三郎を演じる“占拠シリーズ”は2023年『大病院占拠』、24年『新空港占拠』と続編が制作され、今作は3作目となる。占拠シリーズの醍醐味は、面で顔を隠した武装集団から次々に突きつけられる要求と、迫りくるタイムリミット。物語が進むにつれて、犯行の動機、犯人たちの素顔が明らかになる。しかし、明らかになればなるほど、隠されていた真実は深い謎を刻む。息もつかせぬ“どんでん返し”からの“どんでん返し”というスピード感のある展開が話題となった。第3弾の今作も、一瞬も気の抜けない完全オリジナルのタイムリミット・バトル・サスペンスとなる。
※以下、ネタバレあり
武装集団・「妖」の中で正体が明かされていなかった、輪入道の正体が原西孝幸（FUJIWARA）であることが明らかとなった。原西演じる八丈豪は同作第1話でバスジャック事件を起こした犯人。警察に追い詰められバスもろとも自爆し死亡した犯人が輪入道だった。
今作2回目の解禁にあたって、原西は「輪入道は俺やで！輪入道こと八丈役をやらしてもらった原西です、最初バスジャック犯で1話で死ぬ役と聞いていたので、こんな大事な役だなんて、とにかく一生懸命やらしていただきました」と語った。
【コメント全文】
輪入道は俺やで！輪入道こと八丈役をやらしてもらった原西です、最初バスジャック犯で1話で死ぬ役ですとマネージャーから聞いていたので、まさかこんな大事な役だなんて、とにかく一生懸命やらしていただきました。
考察動画で輪入道のお面から見えてる顎がおじいちゃんて言われてましたが、結構恥ずかしいもんですね、今日7話見たあともう一度1話見てください、より楽しめます！
【場面写真】ネタバレ注意！「輪入道」の素顔
櫻井が武蔵三郎を演じる“占拠シリーズ”は2023年『大病院占拠』、24年『新空港占拠』と続編が制作され、今作は3作目となる。占拠シリーズの醍醐味は、面で顔を隠した武装集団から次々に突きつけられる要求と、迫りくるタイムリミット。物語が進むにつれて、犯行の動機、犯人たちの素顔が明らかになる。しかし、明らかになればなるほど、隠されていた真実は深い謎を刻む。息もつかせぬ“どんでん返し”からの“どんでん返し”というスピード感のある展開が話題となった。第3弾の今作も、一瞬も気の抜けない完全オリジナルのタイムリミット・バトル・サスペンスとなる。
武装集団・「妖」の中で正体が明かされていなかった、輪入道の正体が原西孝幸（FUJIWARA）であることが明らかとなった。原西演じる八丈豪は同作第1話でバスジャック事件を起こした犯人。警察に追い詰められバスもろとも自爆し死亡した犯人が輪入道だった。
今作2回目の解禁にあたって、原西は「輪入道は俺やで！輪入道こと八丈役をやらしてもらった原西です、最初バスジャック犯で1話で死ぬ役と聞いていたので、こんな大事な役だなんて、とにかく一生懸命やらしていただきました」と語った。
【コメント全文】
輪入道は俺やで！輪入道こと八丈役をやらしてもらった原西です、最初バスジャック犯で1話で死ぬ役ですとマネージャーから聞いていたので、まさかこんな大事な役だなんて、とにかく一生懸命やらしていただきました。
考察動画で輪入道のお面から見えてる顎がおじいちゃんて言われてましたが、結構恥ずかしいもんですね、今日7話見たあともう一度1話見てください、より楽しめます！