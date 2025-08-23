『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クール、10月5日から放送開始…海外ライバル参戦＆主題歌は10-FEET
アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クールが、2025年10月5日（日）よりTBS系全国28局ネットで毎週日曜16時30分から放送される。放送後17時からはABEMA、Netflix、U-NEXT、アニメ放題で先行配信。
ジャパンカップ編では「海外のライバルたち」が新登場。トニビアンカ（CV：甲斐田裕子）、オベイユアマスター（CV：石上静香）、ムーンライトルナシー（CV：関根明良）、ミシェルマイベイビー（CV：高垣彩陽）、エラズリープライド（CV：富田美憂）がオグリキャップたち日本勢と激突する。
オープニング主題歌はロックバンド・10-FEETが担当。迫力の楽曲とともに、新たな物語が幕を開ける。
●トニビアンカ（CV：甲斐田裕子）
“欧州王者”の異名を持つイタリア代表のウマ娘。
凱旋門賞を制して、名実ともに世界最強となったジャパンカップ海外勢の大本命。
ジャパンカップを己のレース人生の集大成にする覚悟で挑む。
＜キャストコメント＞
欧州王者の役をいただきました。
イタリア語に少しドキッとしましたが、初々しい声、懐かしくも頼りになる声、安定感ある先輩たちの声に囲まれて、みんな一緒に収録する楽しさを味わっています。
どんな展開が待ち受けているのか、是非ご注目下さい！
●オベイユアマスター（CV：石上静香）
アメリカ代表のウマ娘。
陽気で明るく軽いノリだが、どこかミステリアスな雰囲気を漂わせるウマ娘。
目立った戦績はなく、G1の勝利実績も皆無。
＜キャストコメント＞
オベイユアマスターちゃんを演じさせていただきます、石上静香です。
『ウマ娘 シンデレラグレイ』に出演できるだけでも嬉しかったのですが、更に原作で大好きなオベイユアマスターちゃんを任せていただけるなんて…本当に光栄です！
第2クールはジャパンカップで個性豊かな海外ウマ娘たちがたくさん出走します。その中でも一際明るく、けど本心がなんとなく見えない彼女が、日本を舞台にどんな走りを見せるのか…。
是非アニメの放送を楽しみにお待ちください！
●ムーンライトルナシー（CV：関根明良）
“英国の貴婦人”の異名を持つイギリス代表のウマ娘。
端正な顔立ちに加えて、貴婦人らしく威風凛然とした雰囲気を醸し出す。
前回のジャパンカップで優勝を逃したことから、リベンジを狙っている。
＜キャストコメント＞
ムーンライトルナシーを演じさせていただくことになりました、関根明良です。
原作を拝読した際、とても美しく気品があり、それでいて熱く、情が深い彼女がとても素敵だなと感じました。
そんな彼女と共に走ることができると思うと嬉しさいっぱいです！
彼女の魅力を皆さまにお届けできるよう
精一杯演じさせていただきます！
皆さまどうぞよろしくお願いいたします！
●ミシェルマイベイビー（CV：高垣彩陽）
“アメリカの巨神”の異名を持つアメリカ代表のウマ娘。
強靭なフィジカルを武器にした激しいレーススタイルが特徴。
ここ数年で力を付け、アメリカの大レースで優勝した。
明朗闊達でフレンドリーな性格。
＜キャストコメント＞
今回ミシェルマイベイビーにご縁をいただき、あの！ウマ娘に関わらせていただけるということで、役が決まった時はとてもテンションが上がりました！
アメリカのウマ娘であるミシェルマイベイビーは、巨神と謳われるほどすべてがダイナミック！自信たっぷりに、大らかに！
さらに、英語の台詞もあるので、英語が堪能な共演者の方に発音チェックをしていただきながら臨んでいます。
ぜひ彼女の走りを楽しみにしていてください！
●エラズリープライド（CV：富田美憂）
“誇り高き美貌”の異名を持つニュージーランド代表のウマ娘。
故郷ニュージーランドの大スターで、その末脚は美貌と共に世界級と評されている。
オセアニアの悲願であるジャパンカップ制覇に対して並々ならない情熱を抱いている。
＜キャストコメント＞
エラズリープライドを演じさせていただきます、富田美憂です。
エラズリープライドはとてもクールなウマ娘ですが、実はレースに対してとても熱い子です。
美しく、そして強くかっこいい走りをぜひ楽しみにしていただけましたらと思います！！
私自身、彼女のレースを早く皆さまと一緒に観たくてたまりません、、、、！！
どうぞよろしくお願いいたします！