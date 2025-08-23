Cygamesは「ぱかライブTV Vol.56 4.5周年記念 夏だ！音頭だ！ウマ娘祭！」で怒涛の新情報を発表した。

ゲームには待望の新ウマ娘「アドマイヤグルーヴ」が登場！ さらに「スティルインラブ」が育成ウマ娘として加わり、サポートカードにはSSR「ステイゴールド」とSSR「アドマイヤグルーヴ」が追加される。最大100連無料ガチャや新機能「ウマさんぽ」も解禁され、周年キャンペーンは大盤振る舞いだ。

『ウマ娘』6th EVENT秋公演に［Alexandros］・オーイシマサヨシ・影山ヒロノブがゲスト出演決定 アドマイヤグルーヴ役・鈴木日菜も初出走

アニメの放送にイベント情報まで盛りだくさんの発表

アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クールは10月5日から放送開始。主題歌を人気ロックバンド・10-FEETが担当し、海外ライバルたちのキャラクターPV＆キャスト情報も公開された。

さらに「6th EVENT The New Frontier」秋公演（10月18・19日／さいたまスーパーアリーナ）では、アドマイヤグルーヴ役・鈴木日菜の両日出走が決定。ゲストアーティストとして、DAY1に［Alexandros］とオーイシマサヨシ、DAY2に影山ヒロノブが出演する。