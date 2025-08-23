ÆüÂç»°OBÀ¼Í¥¡¦¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº¡ÖºÇ¹â¤Î²Æ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!!¡×¹Ã»Ò±à½àÍ¥¾¡¤ÎÊì¹»¤Î·òÆ®¤¿¤¿¤¨¤ë
¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¡×ÌÐÌî¸ãÏºÌò¤ä¡¢¡ÖNARUTO¡Ý¥Ê¥ë¥È¡Ý¼ÀÉ÷ÅÁ¡×ÆàÎÉ¥·¥«¥Þ¥ëÌò¡¢¡Ö¼åÃî¥Ú¥À¥ë¡×´¬ÅçÍµ²ðÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¤Î¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº¡Ê51¡Ë¤¬23Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Êì¹»¡¦ÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¤Î·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¿¹µ×ÊÝ¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î²Æ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¡¡¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö#ÆüÂç»°¹â¡×¡Ö#²Æì¾°³Ø¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±Åê¹Æ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Î½ë¤¤²Æ¤Ç¤·¤¿¡£Êì¹»¤Î³èÌö¤¬¸Ø¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÊì¹»¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤â¥³¥á¥ó¥È¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¥µ¥¤¥³¡¼¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×¡ÖºÇ½ªÆü¤Þ¤ÇÊì¹»¤ò±þ±ç¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£