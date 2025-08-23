ÃÏ¸µ¡¦»³·Á»ÔÌò½ê¤ÎÆâÆ£¤¬2°Ì¡¡¥µ¥Þ¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡¢Â¢²¦¤ÇÂç²ñ
¡¡23Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¤Î¥µ¥Þ¡¼¥¸¥ã¥ó¥×»³·ÁÂ¢²¦Âç²ñ¤Ç¡¢4·î¤«¤é²ñ¾ì¤ÎÃÏ¸µ¡¢»³·Á»ÔÌò½ê¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÆâÆ£ÃÒÊ¸¤¬¡¢¹¥ÈôÌö¤ò¤½¤í¤¨¤Æ2°Ì¤È·òÆ®¤·¤¿¡£¾®ÎÓÎÍ¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤¢¤ì¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏËÍ¤¬²ÄÇ½¤ÊºÇ¹â½ç°Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÔÌò½ê¤Î¿¦°÷¤È¤·¤Æ¡¢»î¹ç¤ÎÁ°¡¹Æü¤Þ¤Ç¤Ï²ñ¾ì¤ÎÀß±Ä¤Ê¤É¡¢Âç²ñ¤Î½àÈ÷¤Ë¤âÄÉ¤ï¤ì¡ÖÂ¾¤ÎÁª¼ê¤«¤é¤Ê¤ó¤ÇÈô¤Ð¤Ê¤¤¤Î¡©¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¾Ð¤¦¡£Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤ò¤Ï¤ÍÊÖ¤·¤Æ¡¢´ÑµÒ¤ÎÀ¼±ç¤òÍá¤Ó¡ÖÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£