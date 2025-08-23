ママ友にお金を返さない妻「離婚したくない！」すがられた夫は…【ママリ】

過去に配信し反響があったものを再編成しています。ツムママ(@tumutumuo)さんのフォロワーさんが経験したママ友との関係を描いた漫画『ママ友の財布』第49話をごらんください。

クレ子さんの夫は、「もう一度だけ信じてほしい」とすがるクレ子さんを突き放し、カモ田さん夫婦に改めて謝罪。お金を返すためにコンビニでおろしに行くことになりました。まだ追いすがろうとするクレ子さんを残し、カモ田さん夫婦とクレ子さんの夫は一緒に部屋を出ていくことに…。

クレ子さんは絶望していたようですが、これまでカモ田さんにしてきたこと、自分の娘にしたこと、夫をだましていたことなどを思うと仕方ないのかもしれません。



クレ子さんの夫からようやくお金を返してもらえそうですが、とても後味の悪い結果に、カモ田さんの表情は硬いままです。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）