不倫夫だけではなかった「絶対に許さない！」妻の復讐劇【ママリ】
このお話は、著者・人間まおさんのフォロワーさんの体験談を元にした漫画です。主人公・リナさんと夫・わたるくんは結婚4年目。ある日、夫の不倫が発覚します。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『不倫されて慰謝料3ケタ支払わせた妻の話』第27話をごらんください。
やっと夫との離婚が成立し、慰謝料に関する話し合いにも決着がついたリナさん。ですが、今度は不倫相手への慰謝料の話し合いが待っています。リナさんは不倫相手へすぐにメールを送りました。
やっと離婚届にサインをもらい、リナさんが希望する金額で慰謝料にも決着がつきました。ですが、これで終わりではありません…。リナさんには、まだやるべきことが残っています。
©人間まお
©人間まお
©人間まお
©人間まお
※この漫画はあくまで個人の体験をもとに作成したものです。慰謝料の相場や相手との交渉方法が知りたい方は、法律事務所などの情報を参考にしてください
