◆ロッテ0―2西武（23日、ZOZOマリンスタジアム）

西武の先発でエースの今井達也がロッテ打線をわずか4安打に封じる快投で6月17日のDeNA（横浜スタジアム）以来、今季2度目の完封勝利で今季8勝目を挙げた。12奪三振もマークして、通算149奪三振はソフトバンクのモイネロ、日本ハムの伊藤大海をかわしてリーグ単独トップに立った。

4番タイラー・ネビンの中前適時打で先制点をもらった直後の初回は2死一、二塁のピンチを招くも、後続を打ち取り無失点で切り抜けた。2回以降は安定した投球でロッテ打線を封じ、5回2死一、三塁の危機でも冷静だった。外角低めへと投じた156キロの力のある真っすぐで、西川史礁を平凡な遊ゴロに仕留めてリードを守り抜いた。

8月はこれで3試合目の先発で計24イニングを投げながら、ここまで失点はわずかに1。頼れる右腕がクライマックスシリーズ（CS）進出を目指すチームをけん引する。

【パ・リーグの奪三振数上位】

１ 今井達也 （西武） １４９

２ 伊藤大海 （日本ハム） １４６

３ モイネロ （ソフトバンク）１４４