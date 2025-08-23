「泣けてくる」「我慢の限界」岡山に０−１敗戦で降格圏の18位に。リーグ戦11試合勝ちなしの湘南にファン落胆「なかなか報われない」
８月23日、J１第27節で山口智監督が率いる17位の湘南ベルマーレが、アウェーで10位のファジアーノ岡山と激突した。
直近のリーグ戦で10試合勝ちがない湘南は序盤から劣勢の展開が続くも、粘り強く凌いでスコアレスで前半を終える。
後半も押し込まれるなか、65分に佐藤龍之介にゴールを許して先制点を献上。最後まで同点に追いつけず、０−１で敗れた。
痛恨の黒星を喫した湘南はこれで11戦未勝利。さらに降格圏の18位に順位を落とした。SNS上ではファンから「泣けてくる」「我慢の限界」「切り替えて勝つしかない」「弱かった」「なかなか報われないの辛すぎます」「悔しさも出ない敗戦」といった声が上がっている。
次節は31日にホームでガンバ大阪と対戦。なんとか勝利を掴みたいところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介
直近のリーグ戦で10試合勝ちがない湘南は序盤から劣勢の展開が続くも、粘り強く凌いでスコアレスで前半を終える。
後半も押し込まれるなか、65分に佐藤龍之介にゴールを許して先制点を献上。最後まで同点に追いつけず、０−１で敗れた。
痛恨の黒星を喫した湘南はこれで11戦未勝利。さらに降格圏の18位に順位を落とした。SNS上ではファンから「泣けてくる」「我慢の限界」「切り替えて勝つしかない」「弱かった」「なかなか報われないの辛すぎます」「悔しさも出ない敗戦」といった声が上がっている。
次節は31日にホームでガンバ大阪と対戦。なんとか勝利を掴みたいところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介