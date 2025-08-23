£Ê£±²¬»³¤Î18ºÐ¡¦º´Æ£Î¶Ç·²ð¡¡¾ÅÆî·âÇË¤Ç£³Ï¢¾¡¤â¤¿¤é¤¹·è¾¡ÅÀ¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡£Ê£±²¬»³¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Í£Æº´Æ£Î¶Ç·²ð¡Ê£±£¸¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢¥Û¡¼¥à¾ÅÆîÀï¤Çº£µ¨£µÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾£²£°Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢ÆâÃæ±û¤Ç£Í£Æ¹¾ºäÇ¤¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¡¢º¸Â¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£ÆÀÅÀ¤Ï£¶·î£±Æü¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¾ÅÆîÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ê¡¢£¶·î¤Î³èÆ°¤Ç£ÁÂåÉ½¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¤Î¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££ÁÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤«¤é£±£¸ºÐ¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÏÊÑ¤ï¤ê¡¢¥Þ¡¼¥¯¤â¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤êÅ¬±þ¤·¤¿°ì¤Ä¤Î¾ÚÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï£±¡½£°¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢£³Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤Ï¡Ö¥¹¥ë¡¼¤¬Íè¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¥È¥é¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆÍ¾Íµ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎäÀÅ¤ËÏÈ¤ËÎ®¤·¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£µ×¡¹¤ÎÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ëºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤È¼«Ê¬¤Î¥´¡¼¥ë¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£