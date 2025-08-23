町田の連勝は「８」でストップ。１点が遠く横浜FMと０−０ドロー、無敗は９試合に継続
FC町田ゼルビアは８月23日、J１第27節で横浜Ｆ・マリノスと敵地で対戦。０−０でドロー決着となった。
20日に行われた第30節のガンバ大阪戦で３−１と勝利し、連勝を「８」に伸ばした暫定首位の町田。波に乗るなか、中２日で横浜FMの本拠地に乗り込んだ。
立ち上がりから積極的に攻撃に出ると、３分にさっそくチャンス。右CKにヘディングで合わせたミッチェル・デュークのシュートはGKの正面に。
徐々に押し込まれ、背後に抜け出される時間帯もあったが、菊池流帆ら守備陣が気持ちの入った守りを見せ、最後の局面で相手に自由にやらせない。
逆にセカンドボールをしっかりと拾い、速攻から好機を創出。両サイドの相馬勇紀、望月ヘンリー海輝が果敢な仕掛けから何度もクロスを供給するが、なかなか味方に合わず。スコアレスで前半を終えた。
後半も拮抗した展開に。激しく攻守が入れ替わる展開のなか、62分には相馬が左サイドを突破。折り返しに反応した中山雄太のショットは、GK朴一圭に阻まれる。その３分後のナ・サンホのシュートもGKの好セーブに遭う。
その後も攻勢に出るが、チャンスを活かせず。このまま試合終了の笛が鳴り、町田は連勝ストップも、９試合無敗とした。
取材・文●手塚集斗（サッカーダイジェストWeb編集部）
