横浜FMがついに降格圏を脱出！超絶好調の難敵と０−０、湘南をかわして17位に浮上。町田は公式戦の連勝が11でストップ
８月23日に開催されたJ１第27節で、降格圏の18位に沈む横浜F・マリノスが、公式戦11連勝中で２位のFC町田ゼルビアと本拠地・日産スタジアムで対戦した。
開始６分、ペナルティエリア手前で町田にFKを与え、相馬勇紀にシュートを打たれるが、GK朴一圭の正面に飛んで事なきを得る。
飲水タイム直前の24分には、３日前にJ２のジュビロ磐田から加入したジョルディ・クルークスが、右サイドからクロスを供給。同じく今夏の新戦力である谷村海那がダイビングヘッドで飛び込むも、得点には繋げられない。
さらに33分には、流れるようなパスワークで前線へ持ち運ぶと、宮市亮が左サイドからカットインして右足を一閃。しかし、惜しくも枠の右に外れる。
０−０で前半を終了。両軍交代なしで折り返したなか、59分に町田が先に動き、中山雄太とナ・サンホがピッチに入る。
するとその直後、中山に鋭いシュートを浴びるが、頼れる35歳の守護神が好守で凌ぐ。
対して横浜FMは、飲水タイム明けの71分に最初の交代。J・クルークスに代えて法政大在学中の松村晃助を送り込む。
ただ、依然として１点が遠い。78分に植中朝日と谷村を下げ、天野純とディーン・デイビッドも投入する。
その後も必死にゴールを目指し、終了間際にビッグチャンスを迎えたものの、結局最後まで得点できず。一方、チーム一丸での守備で失点もせず、スコアレスドローで終わった。
大島秀夫監督が率いるマリノスは最低限の勝点１を積み上げた結果、今節でファジアーノ岡山に０−１で敗れた湘南ベルマーレをかわし、17位に浮上。ついに降格圏を脱出した。一方、町田は公式戦の連勝が11、リーグ戦の連勝が８でストップした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「大衝撃だ！」「密告したのは日本人ではなく韓国人だった」元バルサの“韓国のメッシ”、久保建英も受けた出場停止処分に新事実！韓メディアは唖然＆悲嘆
開始６分、ペナルティエリア手前で町田にFKを与え、相馬勇紀にシュートを打たれるが、GK朴一圭の正面に飛んで事なきを得る。
飲水タイム直前の24分には、３日前にJ２のジュビロ磐田から加入したジョルディ・クルークスが、右サイドからクロスを供給。同じく今夏の新戦力である谷村海那がダイビングヘッドで飛び込むも、得点には繋げられない。
０−０で前半を終了。両軍交代なしで折り返したなか、59分に町田が先に動き、中山雄太とナ・サンホがピッチに入る。
するとその直後、中山に鋭いシュートを浴びるが、頼れる35歳の守護神が好守で凌ぐ。
対して横浜FMは、飲水タイム明けの71分に最初の交代。J・クルークスに代えて法政大在学中の松村晃助を送り込む。
ただ、依然として１点が遠い。78分に植中朝日と谷村を下げ、天野純とディーン・デイビッドも投入する。
その後も必死にゴールを目指し、終了間際にビッグチャンスを迎えたものの、結局最後まで得点できず。一方、チーム一丸での守備で失点もせず、スコアレスドローで終わった。
大島秀夫監督が率いるマリノスは最低限の勝点１を積み上げた結果、今節でファジアーノ岡山に０−１で敗れた湘南ベルマーレをかわし、17位に浮上。ついに降格圏を脱出した。一方、町田は公式戦の連勝が11、リーグ戦の連勝が８でストップした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「大衝撃だ！」「密告したのは日本人ではなく韓国人だった」元バルサの“韓国のメッシ”、久保建英も受けた出場停止処分に新事実！韓メディアは唖然＆悲嘆