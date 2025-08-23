「これ外したら終わりやな」重圧に屈せずPKを仕留める。さらに決勝弾のガンバ宇佐美貴史が喜びあらわ「最高の気分です」
間違いなく勝利の立役者だ。
３連敗中のガンバ大阪は８月23日に、J１第27節で横浜FCと対戦。３−２で競り勝ち、４試合ぶりの白星を掴んだ。
41分に先手を取られたが、45＋１分にデニス・ヒュメットの得点で試合を振り出しに戻す。タイスコアで迎えた56分、PKの絶好機を得ると、キッカーの宇佐美貴史が確実に仕留める。背番号７は81分にもヒュメットのお膳立てで自身２点目をゲットする。
チームは終了間際に失点も、最後までリードを守り抜き、タイムアップを迎えた。試合後のフラッシュインタビューに対応した宇佐美は、「ここ３試合、本当に苦しかったので、最高の気分です」と喜びを口にする。
逆転弾となるPKに関しては、次のように振り返る。
「相当プレッシャーがありましたし、これ外したら終わりやな、と思いながらボールをセットして。ただ、自信を持って蹴れましたし、良いコースに蹴れたと思います」
そして「絶対に必要だと思っていた」と、結果的に決勝点となるゴールについては「アラーノとデニスの良い崩しがあって、デニスも本当に良いところに返してくれた」と語る。
中２日の試合でもあった。宇佐美は「日程もタイトななか、メンタル的にも苦しかったですけど、常に後押ししてくれる、今日も来てくれているみなさんのおかげで、最後まで熱く戦うことができたと思います」と感謝を伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ガンバが４試合ぶりの勝利！ エース宇佐美が圧巻２発
３連敗中のガンバ大阪は８月23日に、J１第27節で横浜FCと対戦。３−２で競り勝ち、４試合ぶりの白星を掴んだ。
41分に先手を取られたが、45＋１分にデニス・ヒュメットの得点で試合を振り出しに戻す。タイスコアで迎えた56分、PKの絶好機を得ると、キッカーの宇佐美貴史が確実に仕留める。背番号７は81分にもヒュメットのお膳立てで自身２点目をゲットする。
逆転弾となるPKに関しては、次のように振り返る。
「相当プレッシャーがありましたし、これ外したら終わりやな、と思いながらボールをセットして。ただ、自信を持って蹴れましたし、良いコースに蹴れたと思います」
そして「絶対に必要だと思っていた」と、結果的に決勝点となるゴールについては「アラーノとデニスの良い崩しがあって、デニスも本当に良いところに返してくれた」と語る。
中２日の試合でもあった。宇佐美は「日程もタイトななか、メンタル的にも苦しかったですけど、常に後押ししてくれる、今日も来てくれているみなさんのおかげで、最後まで熱く戦うことができたと思います」と感謝を伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ガンバが４試合ぶりの勝利！ エース宇佐美が圧巻２発