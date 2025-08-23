新入社員に聞く就活をやり直したいと考えたことは？　「1回もない」66.4％　ジェイック調査

企業向けの教育研修事業、若年層向けの就職支援事業を展開するジェイックは2025年8月12日、新入社員研修の受講者に対して、就職活動にまつわるアンケート調査を行い、その結果を発表した。調査は2025年7月2日〜10日に行われ、回答者は277人。

前回調査と比べ「1回もない」は5.4ポイント増加

調査では「入社から今日まで、就職活動をやり直したいと考えたことはありますか？」と質問したところ、最多は「1回もない」で66.4％。次いで、「1、2回はある」が24.6％、「3回以上ある」が9.0％という結果になった。

ジェイックによれば、前回の2024年調査と比較し、順位に変動はないという。ところが、「1回もない」と回答した割合は5.4ポイント増加しており、新入社員の就職先への満足度が高まっている傾向がうかがえる結果となった。

なお、就職活動をやり直したいと考えたことが「1、2回はある」「3回以上ある」とした回答者に、「どのような時に就職活動をやり直したいと感じましたか？」と尋ねたところ、以下の回答が寄せられたという。

▼仕事内容や業務・今の業務内容に入社前のイメージとギャップがあると感じたとき・今の仕事はしたかった仕事ではないと感じたとき・就職前に聞いていた話と就職後の業務内容の違いが大きかったとき・就職活動やインターンシップの時と悪い意味でギャップを感じたとき・自分がこの仕事に向いてないと感じたとき・自分のやりたいことが何かわからなくなったとき・もう少し自分の良さを生かせる仕事があったのではないかと感じたとき・仕事で失敗してしまったとき

▼友人や知人との会話・他の会社や省庁で働いている友人の話を聞いたとき・他の会社の新卒の方と会話しているとき・友人と就職先や就職後の会話をしているとき・後輩の就活の話を聞いて、私以上によく考えて就活していて、影響を受けたとき

▼職場の人間関係や社風・人との関わりが少ないと感じたとき・人間関係などで「この会社自分と合わないな」と感じたとき・直属の上司が自分と合わなかったとき・配属された時の空気が重く、会話もなく、自分から積極的に行動しても会話がなかったとき

▼待遇面・月給を見て安いと思ったとき・給与面に関して周りの友人よりも低いと感じたとき・他社の給与面を知ったとき

▼教育・研修体制・教育体制があまり良くないなと感じたとき・大手企業の研修制度を知ったとき

▼その他・気持ちが落ち込んでいるとき・不安や悩みが多くなったとき・満員電車に乗っているとき・ふとしたとき