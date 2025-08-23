和田正人、“非公認”な写真を公開 『全スーパー戦隊展』でファン「ある意味オイシイ」「これは公認なのでは…？」
俳優の和田正人が23日、自身のXを更新。“非公認”な画像を公開した。
【写真あり】和田正人が公開した“非公認”な写真 ファン「ある意味オイシイ」
和田は 東京ドームシティ プリズムホールで開催中の、1975年に放送開始された『秘密戦隊ゴレンジャー』から最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』まで、50年にわたる「スーパー戦隊シリーズ」の歴史を網羅する展覧会『全スーパー戦隊展』（27日まで）を訪れた写真を公開した。
過去に『非公認戦隊アキバレンジャー』（2012年）で赤木信夫／アキバレッド役を務めた和田。『全スーパー戦隊展』には、非公認ならが『アキバレンジャー』の立像が飾られる、ちゃめっ気も。ネームも手書きで「拡散希望」という張り紙もあるなど、ファンを楽しませている。和田は「………」と家族を一緒に“非公認”なヒーローと写真を披露していた。
このポストにファンは「ある意味オイシイ位置」「扱いはともかく、これは公認なのでは…？」とコメントしていた。
