NEK!が、5thデジタルシングル「rip-off」のMVを公開した。

◆NEK! 動画

8月6日に配信リリースされた本楽曲は、スラングロックバンドであるNEK!の真骨頂を示してきた「MAZE」「zero-sum」に続く、ハードロックなナンバーだという。

MVは、楽曲のテーマである“ルッキズム”が蔓延したSNSの世界への嫌気と抗い、そして耳に残る歪んだギターサウンドを具象化したような効果が印象的な映像に仕上がっているとのこと。NEK!のストイックな演奏が楽曲の世界観の中でもがく心情とリンクしながら、それでも自分らしく生きていきたいという前向きな結末に向けて光が柔らかく、明るく展開していく様は、ハードながらも最後に背中を押してくれるこの楽曲にさらなる力を与えている。そのようなストーリー性にも注目しながらご覧いただきたい。

NEK!は、8月30日にZepp Shinjukuにて初のZeppワンマン＜NEK! 1ST ZEPP ONE MAN【#拡散中 #ネキ界隈】＞を開催予定だ。チケットは現在一般発売中となっているので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️デジタルシングル「rip-off」 2025年8月6日（水）リリース

配信URL：https://PCI.lnk.to/rip-off

■＜NEK! 1ST ZEPP ONE MAN【#拡散中 #ネキ界隈】＞ 2025年8月30日（土）開場 16:00／開演 17:00

会場：Zepp Shinjuku

チケット：全自由 5,000円（税込）

※ドリンク代別途

※未就学児童入場不可

※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。 ◆チケット一般発売中

ローソンチケット：https://l-tike.com/nekiband/

イープラス：https://eplus.jp/nekiband/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/neki-1stzepp/