岡山がJ1昇格後初の3連勝! 佐藤龍之介の技ありショットで湘南を下す
[8.23 J1第27節 岡山 1-0 湘南 JFEス]
J1第27節が23日に行われ、10位ファジアーノ岡山はホームで17位湘南ベルマーレを1-0で下した。これでJ1昇格後初の3連勝。湘南は11試合勝ちなし(4分7敗)となっている。
岡山は前半から多くのチャンスを作りながらゴールを奪えずにいたが、後半20分にスコアを動かした。
右サイドのスローインの流れから深い位置のFWルカオがマイナスに折り返し、中央で受けたMF江坂任が左横へパス。MF佐藤龍之介がトラップから左足のコントロールショットでゴール右隅に突き刺し、今季5得点目を挙げた。
岡山は相手の反撃を抑え、1-0で完封勝利。湘南は他会場で引き分けた横浜F・マリノスに勝ち点で並ばれ、得失点差でJ2自動降格圏内の18位に転落した。
J1第27節が23日に行われ、10位ファジアーノ岡山はホームで17位湘南ベルマーレを1-0で下した。これでJ1昇格後初の3連勝。湘南は11試合勝ちなし(4分7敗)となっている。
岡山は前半から多くのチャンスを作りながらゴールを奪えずにいたが、後半20分にスコアを動かした。
右サイドのスローインの流れから深い位置のFWルカオがマイナスに折り返し、中央で受けたMF江坂任が左横へパス。MF佐藤龍之介がトラップから左足のコントロールショットでゴール右隅に突き刺し、今季5得点目を挙げた。
岡山は相手の反撃を抑え、1-0で完封勝利。湘南は他会場で引き分けた横浜F・マリノスに勝ち点で並ばれ、得失点差でJ2自動降格圏内の18位に転落した。