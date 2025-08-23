宇佐美貴史が2発!! G大阪、横浜FCに先制許すも…逆転勝利で4試合ぶり白星!!
[8.23 J1第27節 G大阪 3-2 横浜FC パナスタ]
J1リーグは23日、第27節を各地で開催し、パナソニックスタジアム吹田では横浜FCと対戦したガンバ大阪が3-2の逆転勝利を収めて4試合ぶりの白星を獲得した。
3連敗中のG大阪は20日に開催された第30節町田戦(●1-3)から先発3人を入れ替え、FWウェルトン、FW山下諒也、そして今夏、7年ぶりに復帰したDF初瀬亮らを先発起用。一方、第26節神戸戦(○1-0)で連敗を7で止め、9試合ぶりの白星を獲得した横浜FCは同試合から先発3人を入れ替え、MFユーリ・ララ、MF山根永遠、DF伊藤槙人らがスターティングメンバーに名を連ねた。
前半2分にゴールに迫ったのはアウェーの横浜FCだった。自陣から送られたロングボールをFWルキアンがキープし、前線へと駆け上がるFWアダイウトンへ。PA内まで持ち込んだアダイウトンが左足で狙うも、GK一森純に阻まれてしまった。
0-0のまま試合が進むと、前半41分に横浜FCがカウンターから先制点を奪取する。自陣でボールを奪ったDFンドカ・ボニフェイスがFWジョアン・パウロにつなぎ、左サイドに展開。ボールを受けたアダイウトンがPA内に侵入して対面した相手をかわすと、右足のシュートでゴールを陥れてスコアを1-0とした。
しかし、45+4分、右サイドでフリーでボールを呼び込んだDF半田陸が送ったグラウンダーのクロスをFWデニス・ヒュメットが右足ダイレクトで合わせてネットを揺らし、G大阪が試合を振り出しに戻して前半を折り返した。
1-1のまま後半を迎えると、9分、VARが介入した結果、ンドカのPA内でのハンドが確認されてG大阪がPKを獲得。キッカーを務めたFW宇佐美貴史がきっちりと沈め、G大阪が逆転に成功した。
さらに36分にはMFファン・アラーノの巧みなパスからPA内に侵入したヒュメットが折り返したボールを宇佐美が左足で蹴り込み、リードを2点差に広げる。45+2分にはFW櫻川ソロモンの落としに反応したFW室井彗佑が鮮やかなバイシクルシュートを叩き込み、横浜FCが1点差に詰め寄ったものの反撃はここまで。逃げ切ったG大阪が3-2の勝利を収めた。
J1リーグは23日、第27節を各地で開催し、パナソニックスタジアム吹田では横浜FCと対戦したガンバ大阪が3-2の逆転勝利を収めて4試合ぶりの白星を獲得した。
3連敗中のG大阪は20日に開催された第30節町田戦(●1-3)から先発3人を入れ替え、FWウェルトン、FW山下諒也、そして今夏、7年ぶりに復帰したDF初瀬亮らを先発起用。一方、第26節神戸戦(○1-0)で連敗を7で止め、9試合ぶりの白星を獲得した横浜FCは同試合から先発3人を入れ替え、MFユーリ・ララ、MF山根永遠、DF伊藤槙人らがスターティングメンバーに名を連ねた。
0-0のまま試合が進むと、前半41分に横浜FCがカウンターから先制点を奪取する。自陣でボールを奪ったDFンドカ・ボニフェイスがFWジョアン・パウロにつなぎ、左サイドに展開。ボールを受けたアダイウトンがPA内に侵入して対面した相手をかわすと、右足のシュートでゴールを陥れてスコアを1-0とした。
しかし、45+4分、右サイドでフリーでボールを呼び込んだDF半田陸が送ったグラウンダーのクロスをFWデニス・ヒュメットが右足ダイレクトで合わせてネットを揺らし、G大阪が試合を振り出しに戻して前半を折り返した。
1-1のまま後半を迎えると、9分、VARが介入した結果、ンドカのPA内でのハンドが確認されてG大阪がPKを獲得。キッカーを務めたFW宇佐美貴史がきっちりと沈め、G大阪が逆転に成功した。
さらに36分にはMFファン・アラーノの巧みなパスからPA内に侵入したヒュメットが折り返したボールを宇佐美が左足で蹴り込み、リードを2点差に広げる。45+2分にはFW櫻川ソロモンの落としに反応したFW室井彗佑が鮮やかなバイシクルシュートを叩き込み、横浜FCが1点差に詰め寄ったものの反撃はここまで。逃げ切ったG大阪が3-2の勝利を収めた。