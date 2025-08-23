鉄風東京が、10月8日に3rdミニアルバム『Space / Range』のリリースと、リリースツアー＜鉄風東京 presents. Your Space / My Range Tour 2025-2026＞の開催を発表した。

本発表は、本日主催イベント＜鉄風東京presents. FLYING SON FES 2025＞を地元・仙台Rensaでアナウンスされた。さらに、アルバムジャケットや新たに撮り下ろしたアーティスト写真も公開された。

本作は、今までの疾走感や何かに期待する感情 それに混ざる嘆きや悲しみ、その二つの軸で進んできた鉄風東京としてのテーマは一本の軸で存在し続けていながら、オルタナティブ、ハードコア、メロディックコア、ギターロックなどの全てを一つに消化し その空間と射程を広げているという。何を根源に歌い、どんな世界を目指すか、間違い続けながらもどこかに向かい続けるという意思表明とそうである誰かと手を繋ぐためにあり、自分の今たってる場所と空に浮かぶ星々さえ“宇宙”は内包し、音楽はその“距離”さえ超えると教えてくれるような等身大でありスケール感も広がった作品に仕上がっているとのことだ。

また、ツアーのオフィシャル先行も本日21時から8月31日23時59分まで受付となっている。

◾️3rdミニアルバム『Space / Range』

2025年10月8日（水）発売

定価：\1,800（税込）品番：NBDL-0116 ◆収録曲

1.悲しみを集めて

2.In YOURS

3.I keep making the same mistake.

4.FLY

5.さみだれ

6.21km (Re:rec)

7.揺れる髪はレッド

◾️＜Your Space / My Range Tour＞ 2025年 ※全公演対バンあり

11月7日（金）宮城・仙台enn2nd

11月23日（日）石川・金沢GOLD CREEK

11月29日（土）北海道・札幌 近松

12月5日（金）福岡・Queblick 2026年

1月24日（土）広島・ALMIGHTY

1月25日（日）岡山・ペパーランド

2026年

2月21日（土）愛知・名古屋Live House R.A.D

2月22日（日）大阪・心斎橋BRONZE

2月28日（土）東京・下北沢SHELTER チケット受付URL：https://w.pia.jp/t/teppu-tokyo-tour25-26/