香川真司に先制点許した神戸、後半投入の大迫勇也→エリキ弾でC大阪に追い付くも勝ち越せずにドロー
[8.23 J1第27節 C大阪 1-1 神戸 ヨドコウ]
J1リーグは23日、第27節を各地で開催し、ヨドコウ桜スタジアムではセレッソ大阪とヴィッセル神戸が対戦し、1-1で引き分けた。
ホームのC大阪は第26節町田戦(●0-3)から先発4人を入れ替え、FW本間至恩、MF吉野恭平、MF香川真司、DF大畑歩夢らを先発起用。一方、首位柏と勝ち点1差の3位につける神戸は20日の第30節広島戦(○1-0)から先発4人を入れ替え、FW武藤嘉紀、MFジェアン・パトリッキ、MF井出遥也、MF扇原貴宏らがスターティングメンバーに名を連ねた。
開始早々の前半1分にゴールを襲ったのはアウェーの神戸だった。高い位置からプレッシャーをかけると、FW宮代大聖が触れてPA内でこぼれたボールにパトリッキが反応。右足でフィニッシュに持ち込むも、好反応を見せたGK福井光輝の左足に阻まれてしまった。
0-0で試合が進む中、35分に試合を動かしたのはホームのC大阪だった。右サイドからFWルーカス・フェルナンデスがゴール前に送ったボールをファーサイドの本間が受け、マイナスのラストパス。待ち構えていた香川が左足ダイレクトで合わせてネットを揺らし、スコアを1-0とした。
1-0のまま後半を迎えると、神戸はFW大迫勇也とFWエリキをピッチへと送り込む。すると、2分、途中出場の2選手の連係から神戸が試合を振り出しに戻す。前線でこぼれ球を拾った大迫のスルーパスからPA内に侵入したエリキが右足のシュートを流し込み、スコアは1-1となった。
その後はともに勝ち越しゴールを狙ったものの、2点目は生まれず。1-1のまま試合終了のホイッスルが吹かれ、勝ち点1を分け合った。
