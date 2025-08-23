不倫夫と決別するためには、離婚に向けての話し合いが必要です。できればすぐにでも離れて関わりたくないのが本音だと思いますが、お金のことや様々な取り決めをしなくてはいけないため、なかなかスムーズにはいきませんよね。特に夫が開き直ったり反省しなかったりする人だと、かなり厄介です……。今回は、不倫夫とのバトルで妻が勝った話をご紹介いたします。

不倫相手にフラれる夫

「夫が不倫していたので、離婚を決めました。夫は私よりも稼いでることでマウントをとってきてたけど、私のイラストの仕事が軌道に乗っていたので、なにを言われても動じることはなかったですね。どうにかして私を陥れたい夫は、人のことをババア呼ばわりしてディスり始めた上に、開き直ったのか『不倫相手との愛は本物』だとか言い出して、目の前で不倫相手に電話をかけ始めました。すると、不倫相手からは『遊びのつもりだった』とフラれていて、思わず笑っちゃいましたね。こんなダサい男と結婚した自分が恥ずかしいけど、無事に慰謝料ももらってから離婚できて、スカッとしました！」（体験者：30代 女性・フリーランス／回答時期：2025年6月）

▽ 人間って追い詰められたときに本性が出ますよね。不倫しておいて、本物の愛を語る資格はありません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。