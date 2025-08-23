直木賞作家の今村翔吾氏と、「告白」などのヒット作で知られる湊かなえ氏が２３日、東京・お茶の水のワークプレイス「オチャノバ」でトークショー＆サイン会を開催した。

今村氏が昨年５月、東京の神田神保町に設立したシェア型書店「ほんまる」の棚主限定イベント。５０人の棚主を前に爆笑トークを繰り広げた。

売れっ子作家の２人には、実は深い縁があった。今村氏は朝日新聞で２０２２年８月から楠木正成を主人公にした「人よ、花よ、」を執筆。通常は期間１年間で終わるのがパターンだった。だがこの日、実はこの前例を破って連載が長続きしたのは、湊氏が原因だったことが明らかになった。

今村氏の連載の後を受けたのが湊氏の「Ｃ線上のアリア」だった。湊氏が「実は私の方から朝日新聞の担当の方に、どうぞ！どうぞ！（今村さんの）連載を伸ばして下さって結構です」と自身の連載開始の後ろ倒しをお願いしたという。今村氏は「その際は助かりました！ ありがとう御座いました！！」と感謝しきりだった。

そのほか２人は新しい文学賞やプライベートの話など、１時間しゃべりっぱなし。客席からは笑い声と大きな拍手が沸き起こっていた。