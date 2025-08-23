この秋は“モカブラウン”がイチ押し！少女とオトナを両立する「お上品コーデ＆アイテム」特集

この秋は、こっくりから淡色までどのトーンもバランスよく取り入れるのが正解！そこで今回は、可愛さも大人っぽさも両立できるトレンドカラー・モカブラウンがメインの「お上品コーデ＆アイテム」をたっぷりとご紹介します。少女からオトナまで着られる“秋のイチ押し”アイテムたちをぜひ参考にしてみて♡

秋イチおさえたいカラー カラバリ豊富な秋の展示会で特に多かったのがこっくりブラウン！ 可愛くも大人っぽくも着られる代表色からまずはお試しあれ♡

MOCHA BROWN しゃれ感マシマシなコックリ色 この秋の締め色はブラックよりも落ち着いて品のあるブラウンにお任せ♡ まだまだ30℃超えな気温でも、色だけ秋仕様にシフトするのが正解。

Cordinate “少女＆オトナ”の秋らしさ漂うお上品コーデ 〈左〉【少女】ナナのコーデ ミーハーガールこそALLブラウンがイマドキ。 〈右〉【オトナ】紗英のコーデ レースの透け感で女みと軽やかさアップ♡ 〈左・ナナ〉ブラウンフリルブラウス 18,700円／アプワイザー・リッシェ スエードスカパン 9,790円／dazzlin イヤリング 3,960円／マチルダローズ バッグ 8,800円／カカトゥ（アンビリオン）ハイソックス 1,540円／靴下屋（Tabio）チェック柄ミュール10,890円／RANDA〈右・紗英〉レースえりつきニット 8,800円／31 Sons de mode（ダブルエー）総レーススカート 9,790円／REDYAZEL ルミネエスト新宿店 ミニチェーンバッグ 2,990円／神戸レタス 時計 15,750円／アビステ ウエスタンブーツ 30,800円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

Item 【少女】季節を少し先取りしたガーリーなアイテムで脱子ども見え 【a】ラメノーカラージャケット 8,690円／dazzlin

▶︎レディライクなノーカラージャケット。金ボタンのアクセントが上品さを演出。 【b】キャミベスト 9,900円、同素材ハイウエストパンツ 13,970円／ともにSNIDEL

▶︎今季トレンドのALLブラウンコーデが即完成♪ 【c】ギンガムチェック柄ジャケット 6,999円／H＆M

▶︎ビターなブラウンもチェック柄ならマイルドな印象に。 【d】ベルトつきショートパンツ 1,499円／GRL

▶︎付属のベルトや、きちんと見えするハリのある素材でしっかり高見え。 【e】フレアースカート 6,991円／クチュール ブローチ（ワールド）

▶︎流行色を取り入れつつ、細見えも叶う2層のフィット＆フレアー。

Item 【オトナ】メンズライクな装いもブラウンなら即こなれる 【f】小花柄ブラウス 8,690円／dazzlin

▶︎小花柄やフリルでぷりかわ♡ 甘いディテールが子どもっぽく見えないのはブラウンのおかげ。 【g】チェック柄ビスチエ 7,920円／rienda（バロックジャパンリミテッド）

▶︎秋を感じさせるブラウンチェックはビスチエで誰よりも早く先取りして。 【h】ラインポロシャツ 15,400円／リランドチュール

▶︎ガーリー派女子もおさえておきたいポロデザイン。ブラウンならスポーティすぎずお上品。 撮影／山村祐太郎（モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／村瀬紗英（本誌専属）、加藤ナナ

加藤ナナ

村瀬紗英

Ray編集部 副編集長 小田和希子