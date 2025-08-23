スタイルアップできる、フェミニンな服ともバランスが取れる、本気すぎないお手頃価格…etc.大人女子が求める条件をクリアした1本と出合うなら、デニムブランドを調べるより美人百花でおなじみのブランドから探すのが確実！ 好評発売中の美人百花9月号では総勢16ブランドから、プレスのイチ推しコメント付きでガイドしているので、ぜひチェックして♡

【スナイデル】旬トップスとマッチしてスタイル美人を引き立てる細身デニム秋からワードローブに準備したい即戦力デニム

タイトすぎないフィット感が特徴のハイウエストストレートデニム。オフショルブラウスの女度を底上げする細見えデザインも好ポイント。

Press comment

「ストレッチ性に優れた素材を使用し、快適なはき心地と動きやすさを兼ね揃えた1本。幅広いスタイリングにマッチする秋の必需品です！」(プレス 末吉さん)

パンツ￥14,960、ブラウス￥15,400/ともにSNIDEL ネックレス￥13,420/チビ・ジュエルズ(チビジュエルズ・ジャパン) バッグ￥6,490/カシュカシュ(アンビリオン) パンプス￥23,100/卑弥呼

掲載：美人百花2025年9月号「百花ブランドのデニムが安心する」

撮影/渡辺謙太郎 スタイリング/井関かおり ヘアメイク/山下智子 モデル/石川恋 構成·文/長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部