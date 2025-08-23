冷房対策や日差し避け、秋コーデへのスイッチに使えるカーデは、なんとなく手持ちのもので済ませているとコーデ自体も台無しになりがち……。合わせる服とのバランスを計算してカーデを吟味すれば、見違えるおしゃれさを放てます。

なんとなくで済ませないで！今っぽカーディガン8選シンプルながら色みが秋のトレンド

出典: 美人百花.com

深みのあるブラウンのカーデで秋の表情に。燦然ときらめく金ボタンがアクセント。

カーディガン￥20,900/ランバン オン ブルー

小粒な金ボタンが繊細なレディ感

前を閉じても、インナーコーデをほんのりと感じられるのがシアーカーデの醍醐味。淡いトーンのクリームイエローで優しげに。

カーディガン￥15,400/CELFORD

華やかでいて知的さも漂う美発色のカーデ

シャツなど、グッドガールな着こなしと相性抜群。プレーンなデザインで色みをフィーチャー。首元は開けて、襟をカーデの外側に出すと抜け感が♪

カーディガン(半袖ニット付き)￥12,991/NATURAL BEAUTY BASIC

細かなラメを織り交ぜ、シックな黒を華やかに

目線を上げるクロップト丈。

カーディガン￥23,100/ブルーレーベル•クレストブリッジ(SANYO SHOKAI)

ハートモチーフのメタルボタンに♡

まだ暑い秋のはじまりは、カーデの袖を無造作にまくって抜け感を。上質感がわかる地厚な素材を選べば、令嬢ムードが高まります。

カーディガン￥8,998/NATURAL BEAUTY BASIC

どんなトップスを合わせても着膨れしない！

短め丈は細ピッチのリブが華奢見せをフォロー。シアー素材ならピンクも軽やかに映ります。

カーディガン￥8,690/Swingle(Swingle 有楽町マルイ店)

袖口がゆったり広めでスッキリはおれる♪

金ボタンにスパンコールと、ディテールに華感満載♡

カーディガン￥14,300/アプワイザー•リッシェ

甘めトップスを大人顔に導くくすみカラー

首元が開きすぎないクルーネックシンプルなディテールがオフィスで使いやすい！色や形はシンプルながら、ボタンでさりげないアクセントをプラス。

カーディガン￥4,480/index

掲載：美人百花2025年9月号「秋のはじめはカーディガンから」

撮影/志田裕也 スタイリング/入江未悠 文/高坂知里 再構成/美人百花.com編集部