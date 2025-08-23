なんとなくで済ませるのはNG！さりげないのに旬なバランスが作れるカーデ8選
冷房対策や日差し避け、秋コーデへのスイッチに使えるカーデは、なんとなく手持ちのもので済ませているとコーデ自体も台無しになりがち……。合わせる服とのバランスを計算してカーデを吟味すれば、見違えるおしゃれさを放てます。なんとなくで済ませないで！今っぽカーディガン8選シンプルながら色みが秋のトレンド
出典: 美人百花.com
深みのあるブラウンのカーデで秋の表情に。燦然ときらめく金ボタンがアクセント。
カーディガン￥20,900/ランバン オン ブルー小粒な金ボタンが繊細なレディ感
出典: 美人百花.com
前を閉じても、インナーコーデをほんのりと感じられるのがシアーカーデの醍醐味。淡いトーンのクリームイエローで優しげに。
カーディガン￥15,400/CELFORD華やかでいて知的さも漂う美発色のカーデ
出典: 美人百花.com
シャツなど、グッドガールな着こなしと相性抜群。プレーンなデザインで色みをフィーチャー。首元は開けて、襟をカーデの外側に出すと抜け感が♪
カーディガン(半袖ニット付き)￥12,991/NATURAL BEAUTY BASIC細かなラメを織り交ぜ、シックな黒を華やかに
出典: 美人百花.com
目線を上げるクロップト丈。
カーディガン￥23,100/ブルーレーベル•クレストブリッジ(SANYO SHOKAI)ハートモチーフのメタルボタンに♡
出典: 美人百花.com
まだ暑い秋のはじまりは、カーデの袖を無造作にまくって抜け感を。上質感がわかる地厚な素材を選べば、令嬢ムードが高まります。
カーディガン￥8,998/NATURAL BEAUTY BASICどんなトップスを合わせても着膨れしない！
出典: 美人百花.com
短め丈は細ピッチのリブが華奢見せをフォロー。シアー素材ならピンクも軽やかに映ります。
カーディガン￥8,690/Swingle(Swingle 有楽町マルイ店)袖口がゆったり広めでスッキリはおれる♪
出典: 美人百花.com
金ボタンにスパンコールと、ディテールに華感満載♡
カーディガン￥14,300/アプワイザー•リッシェ甘めトップスを大人顔に導くくすみカラー
出典: 美人百花.com
首元が開きすぎないクルーネックシンプルなディテールがオフィスで使いやすい！色や形はシンプルながら、ボタンでさりげないアクセントをプラス。
カーディガン￥4,480/index
掲載：美人百花2025年9月号「秋のはじめはカーディガンから」
撮影/志田裕也 スタイリング/入江未悠 文/高坂知里 再構成/美人百花.com編集部