「最先端のブラシがやっぱり優秀！」人気ヘアメイクが愛用する【メイクブラシ5選】
メイク道具なんてどれも同じと思っていたら大間違い。濃度や発色を変えられる多種多様なギアたち。でも、たくさんありすぎて何がいいのかわからない！ そこで、用途に合わせて厳選されたプロの愛用品をご紹介します♪ヘア&メイクアップアーティスト・ナディアさんの愛用ギア
「欲しい発色や仕上がりに合わせて細かくツールを選び分けることが大切です。一度、ファンデや色味のあるパウダーをつけすぎてしまっては、落とす方が大変なので、最初に的確なコスメ量を肌にのせることが失敗しないコツ。まぶたは面積が少ないからこそ、最先端のブラシがおすすめです」
(A)ムラなくつくので影色も自然に!
「先が細いブラシで、どんな角度で顔に当たってもムラになりにくい。手入れもしやすい♪
SHISEIDO FUDE マルチ フェイス\4,180/SHISEIDO(B)半円の形でまぶたにグラデを形成
「丸いブラシの角度で、自在に色の濃度を調整できるのがすごい」
SHISEIDO HANEN FUDE アイ シェーディング ブラシ\3,080/SHISEIDO(C)柔らかく色づき濃くなりすぎない
「細眉を太らせるためのベースづくりにおすすめ」
アディクション アイブロウブラシ 01 \3,850/アディクション ビューティ(D)筆跡を残さず均一にのばせる
「なめらかな毛質が気持ちいい」
バックステージ フルイド ファンデーション ブラシ ライトカバー\8,030/パルファン・クリスチャン・ディオール(E)コンパクトなのでピンポイントに◎
「コシがあって短め。チークが広く飛びちらないので狙いやすい」
バックステージ チーク ブラシ\7,260/パルファン・クリスチャン・ディオール
掲載：美人百花2025年8月号「百花ヘアメイクさんの『愛用ギア全部見せます』」
撮影/志田裕也[静物] 構成・文/堀美香子