メイク道具なんてどれも同じと思っていたら大間違い。濃度や発色を変えられる多種多様なギアたち。でも、たくさんありすぎて何がいいのかわからない！ そこで、用途に合わせて厳選されたプロの愛用品をご紹介します♪

ヘア&メイクアップアーティスト・ナディアさんの愛用ギア

出典: 美人百花.com

「欲しい発色や仕上がりに合わせて細かくツールを選び分けることが大切です。一度、ファンデや色味のあるパウダーをつけすぎてしまっては、落とす方が大変なので、最初に的確なコスメ量を肌にのせることが失敗しないコツ。まぶたは面積が少ないからこそ、最先端のブラシがおすすめです」

出典: 美人百花.com

(A)ムラなくつくので影色も自然に!

「先が細いブラシで、どんな角度で顔に当たってもムラになりにくい。手入れもしやすい♪

SHISEIDO FUDE マルチ フェイス\4,180/SHISEIDO

(B)半円の形でまぶたにグラデを形成

「丸いブラシの角度で、自在に色の濃度を調整できるのがすごい」

SHISEIDO HANEN FUDE アイ シェーディング ブラシ\3,080/SHISEIDO

(C)柔らかく色づき濃くなりすぎない

「細眉を太らせるためのベースづくりにおすすめ」

アディクション アイブロウブラシ 01 \3,850/アディクション ビューティ

(D)筆跡を残さず均一にのばせる

「なめらかな毛質が気持ちいい」

バックステージ フルイド ファンデーション ブラシ ライトカバー\8,030/パルファン・クリスチャン・ディオール

(E)コンパクトなのでピンポイントに◎

「コシがあって短め。チークが広く飛びちらないので狙いやすい」

バックステージ チーク ブラシ\7,260/パルファン・クリスチャン・ディオール

掲載：美人百花2025年8月号「百花ヘアメイクさんの『愛用ギア全部見せます』」

撮影/志田裕也[静物] 構成・文/堀美香子