買ったはいいけれど、合わせるボトムがペンシルパンツONLYになりがちなペプラム。そんなお悩みを解消するべく、トップスの長さ別に今っぽくきまる3スタイルをご提案！ 今回は【ロングペプラム×ワイドパンツ】で今っぽくきまるコーデをご紹介♡

肌見せペプラムトップスはワイドパンツ合わせでヘルシーな印象に肌見せブラウス×白のワイドパンツで抜け感もしっかりと

ブラウン×ホワイトの今年っぽい配色もポイント。×グリーンバッグで秋らしさもプラスして。

ブラウス￥16,500／リランドチュール パンツ￥14,300／MERCURYDUO（MERCURYDUOルミネエスト新宿店） ピアス￥28,380／ソコ（ズットホリック） ブレスレット￥7,150／アビステ バッグ￥7,590／カシュカシュ（アンビリオン） パンプス￥23,100／卑弥呼

