夏も後半戦に差し掛かり、気づけば同じコーデの繰り返しでおしゃれも停滞気味…。そんなマンネリ時期に起爆剤として取り入れたいのがNEWフェイスなドレープトップス！いつものボトムに合わせるだけでムードある着こなしが簡単に手に入ります♡ 晩夏を盛り上げる1枚でワードローブをリフレッシュして♪

ドレープトップスでデニムコーデをリッチに鮮度アップ！緩急のあるワンショルダードレープでデニムスタイルの新境地に

出典: 美人百花.com

キャミストラップから覗くヘルシーな肩見せが、デニムとお似合い。女っぽさを増幅させるウエストのメリハリもこなれ感抜群。

ブラウス￥12,320／SNIDEL パンツ￥15,400／ノエラ ピアス￥4,950／ミミサンジュウサン（サンポークリエイト） ブレスレット￥10,290／アビステ バッグ￥42,900／ジャンニ キアリーニ（ジャンニ キアリーニ 銀座店） パンプス￥3,490／神戸レタス

掲載：美人百花2025年9月号「晩夏のおしゃれスパイスに…『ドレープトップス』という選択肢」

撮影／渡辺謙太郎 スタイリング／井関かおり ヘアメイク／山下智子 モデル／石川恋 構成・文／長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部