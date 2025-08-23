短めだけど女性らしい♡【40・50代】に推せる「夏のすっきりヘア」見つけたーッ！

髪をすっきり短くしたいけれど、女性らしさはキープしたい。今回はそんな40・50代にちょうどいい、夏向けショート & ボブのスタイルを、吉祥寺の人気美容師@miiika241さんのInstagram投稿から厳選してご紹介します。

レイヤーでふんわり感をプラスしたミニボブ

最初にご紹介するのは、コンパクトなミニボブです。トップはふんわり感が出るようレイヤーをプラス。ベースのラインはぷつっと揃え、ナチュラルな中にもモードな印象を加えています。グレージュ系の柔らかい透け感カラーが、髪の厚みを軽やかに見せてくれるのもポイント。暑さ対策とこなれ感の両方を叶えてくれそうな夏ヘアです。

顔まわりにレイヤーを効かせたショートボブ

続いてご紹介するのは、ショートボブベースに、顔まわりのみザクザクとレイヤーを施したスタイル。程よく前上がりのラインがシャープさを演出しつつ、落ち着いたブラウンカラーで全体に上品さが漂います。顔にかかる毛束の動きが自然な軽やかさを出してくれるのも、嬉しいポイントです。

繊細ハイライトで仕上げる！ 外ハネボブ

切りっぱなしのボブをベースに、毛先はラフに外ハネ。表面には控えめなレイヤーが入り、動きのある毛束感がナチュラルに表現されています。全体はベージュトーンのカラーで、その中に極細のハイライトがミックスされていて、柔らかな立体感をプラス。明るさを加えつつ、やりすぎない抜け感のある夏ボブです。

軽さと柔らかさを両立したショートウルフ

最後にご紹介するのは、首元が見えるショートウルフに、軽やかなベージュカラーをかけ合わせたデザイン。襟足は広めに取ってエッジは控え目に。どこか可愛げを残しながらも、抜け感たっぷりの大人ヘアに仕上がっています。動きの出やすいシルエットで、汗ばむ季節も軽やかに過ごせそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miiika241様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里