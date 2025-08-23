【ゴジュウジャー】第27話「バトルで勝ち取れ！ 一攫千金！」あらすじ 水石亜飛夢が登場 ブーケ（まるぴ）が記憶喪失に？
スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第27話「バトルで勝ち取れ！ 一攫千金！」が24日に放送される。
【動画】【ゴジュウジャー】第27話「バトルで勝ち取れ！ 一攫千金！」予告
ブーケ（まるぴ）が記憶喪失になった!?迷子のブーケをたまたま見つけた真白（木村魁希）は、敵とはいえ彼女を放っておけず一緒にいることに。そこへマネーノーワンが現れ、真白はマネーナンバーワン対決に挑む！
一方で吠（冬野心央）たちのもとには、クオン（カルマ）からクオンAIコンツェルンの見学会の案内状が届いていた。ワナかもしれないと思いながらも、クオンAIコンツェルンに向かった吠たちは、設名（水石亜飛夢）という人物に会社内を案内してもらう。そこで吠たちが見たものとは…？
