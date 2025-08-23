パフォーマンスが圧巻な「オーディション番組出身のアイドル」ランキング！ 2位「BE:FIRST」、1位は？
さまざまなオーディション番組を通して、男女問わず多くのアイドルグループが誕生しています。
そこで、All About ニュース編集部は8月1〜4日の期間で、全国の10〜60代の男女300人を対象に「オーディション番組出身のアイドルグループ」に関するアンケート調査を実施。この記事では、「パフォーマンスが圧巻だと思うオーディション番組出身のアイドルグループ」ランキングを紹介。果たして、どのグループのパフォーマンスが評価されたのでしょうか？
2位に輝いたのはBE:FIRSTです。BMSGが主催したオーディション番組『THE FIRST』から誕生したグループで、プレデビュー曲となる『Shining One』を2021年8月に配信。その後、数多くのヒット曲を発表して、ドームツアーやワールドツアーを行うほどの人気を獲得しました。
どのメンバーも歌、ダンス、ラップで高いレベルのパフォーマンスを披露し、作詞・作曲・振り付けなども担当。特にSOTAさんは、日本でも屈指のダンススキルを持つメンバーとしておなじみです。演出に凝ったステージも人気があり、多くの票を獲得しました。
回答者からは、「ダンスのことは分からないのですが、いつも見入ってしまい、圧巻のパフォーマンスです」（50代女性／兵庫県）、「ダンスのレベルが他のアイドルグループよりもダントツで高い」（40代女性／石川県）、「ダンスパフォーマンスも歌も上手で音楽番組などに出ていると見入ってしまう」（20代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位に輝いたのはTWICEでした。TWICEは、JYPエンターテインメントとMnetが共同企画したサバイバルオーディション番組『SIXTEEN』を通じて結成したグループです。日本人メンバー3人、韓国出身メンバー5人、台湾出身メンバー1人が在籍し、2015年10月20日にデビューを果たしました。
K-POPアイドルでトップクラスのダンススキルを持つモモさんを中心に、どのメンバーも高いパフォーマンスを披露。ステージでは洗練されたダンスを見せ、世界中のファンを魅了しています。各メンバーは歌唱力も高く、どんな場面でも圧巻のパフォーマンスを見せてくれるグループです。
回答者からは、「安定した圧巻の女性らしいパフォーマンスで、新曲が出る度にMVも毎度楽しみだから」（20代女性／東京都）、「ライブに一度行けたことがあるけどとても圧巻だった」（30代女性／兵庫県）、「キレのあるダンスと一体感のあるパフォーマンスが魅力的で、見ていて思わず引き込まれる」（20代女性／埼玉県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の筆者：ゆるま 小林 プロフィール
長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
