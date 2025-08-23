好き＆行ってみたい「茨城県のダム」ランキング！ 「飯田ダム」を大差で抑えた1位は？【2025年調査】
自然の恵みを蓄え、私たちの暮らしを豊かにするダム。All About ニュース編集部では、2025年8月14〜15日の期間、全国10〜60代の男女216人を対象に、「ダム（関東地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、「好き＆行ってみたい茨城県のダム」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「自然と調和したダムの景観を楽しみながら、散策やバードウォッチングを楽しむことができるスポットとして、多くの人々に親しまれているからです」（40代女性／埼玉県）、「有名ではないが、釣りができるから」（30代男性／新潟県）、「景観が美しく落ち着いた雰囲気が魅力的だから」（30代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「まさしく『竜神峡の入口』とも言える水門で、上空には竜神大吊橋を臨むことができるから好き」（40代女性／長崎県）、「鯉のぼりで有名なので行ってみたいです」（40代女性／埼玉県）、「竜神ダムはその壮大なスケールと周囲の美しい自然景観が魅力的です。特に竜神大吊橋は、ダムを一望できる素晴らしいビューポイントで、スリル満点のバンジージャンプも体験できます。また、四季折々の風景を楽しむことができるので、訪れるたびに新しい発見があります。家族連れや友人との旅行先としても最適で、ダム好きだけでなくアウトドア好きにもピッタリのスポットです」（40代女性／滋賀県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：飯田ダム／29票笠間市の山間にたたずむ飯田ダムは、静けさと自然の豊かさが魅力のダム。市街地から少し足を延ばせば、そこにはダム湖を中心に広がる穏やかな風景が待っています。特に紅葉の季節には、湖面に映り込む鮮やかな色彩が訪れる人を魅了し、知る人ぞ知る秋の名所としても人気。混雑とは無縁の落ち着いた雰囲気の中で、季節ごとの自然美とダムの造形美をゆったりと味わえるのが魅力です。
1位：竜神ダム／59票竜神ダムは、圧倒的なスケールの自然美と人工構造物が融合する、茨城屈指の人気スポット。竜神峡の渓谷美の中に堂々と構えるダム本体と、そこに架かる長さ375mの竜神大吊橋は、訪れる人々に強い印象を残します。橋上から眺めるダム湖の眺望は圧巻で、春の新緑や秋の紅葉時には写真映えスポットとしても大人気。周囲には散策路や展望台も整備されており、自然とふれあいながら四季の移ろいを五感で楽しめるぜいたくな空間です。
