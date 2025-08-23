8月23日放送のABEMA「給与明細」では、グラドルがホテルの裏側に潜入。深夜に入室した“未成年疑惑のお客”に、年齢確認する様子が描かれた。

【画像】パリピ風のギャル4人組に突撃する様子（複数カット）

深夜1時、フロントで車庫のカメラを確認していたグラビアアイドルの水咲優美は、「めっちゃギャル3人。女子会かな」と切り出す。従業員は「向こう側にも1人いるので、4人いますね」「ちょっと若そうなので怪しい。未成年だったら入れないので…」と気になり始めた。

女性4人組は車でなく徒歩で来ていることにも注目し、従業員は「余計に怪しい」「ちょっと聞いてみましょう」と入室した部屋に向かった。従業員はインターホンを押し、「すみません。身分の確認できるものはございますか？」と聞くと、女性4人組は「無いかもです」と回答。「そしたらご利用できないので、お断りで大丈夫ですか？」と告げ、4人組は「はーい」と応じた。

その様子を近くで見ていた水咲は、「絶対10代だ。肌がピチピチだったもん」と確信。従業員も「未成年ですね」と同意し、「新しいカメラがついたおかげで、より見えるようになって、活用できている」と防犯カメラの有用性について語った。