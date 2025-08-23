石破首相は２３日、就任後初めて来日した韓国の李在明（イジェミョン）大統領と首相官邸で会談した。

両政府は会談後、首脳会談の成果をまとめた合意文書「共同プレス発表」を発出した。戦前の請求権問題を解決した１９６５年の日韓請求権・経済協力協定を念頭に、日韓関係の「基盤」の重要性を確認し、関係を「未来志向で安定的に発展させていく」方針を明記した。

両国関係に関する包括的な文書の作成は２００８年以来、１７年ぶりとなる。首脳間の共通認識を文書で確認することで、６月に発足した李政権下での関係強化につなげる狙いがある。

会談は少人数会合と全体会合を合わせ、約２時間行われた。首相は会談の冒頭、「日韓の安定的な関係の発展は両国の利益となり、地域全体の利益となる。日韓米の連携強化も非常に重要だ」と語り、李氏は「通商や安全保障の環境を巡って国際的な秩序が揺れ動く中、いつにも増して協力を強化するタイミングではないか」と応じた。

その後に発表した合意文書では、「両首脳は、１９６５年の国交正常化以来これまで築かれてきた日韓関係の基盤に基づき、未来志向で安定的に発展させていくことで一致した」と明記した。同協定が両国関係の出発点であることを改めて確認したものだ。

日本政府の歴史認識については、植民地支配への反省とおわびを盛り込んだ９８年の「日韓共同宣言」を含め、「歴代内閣の立場を全体として引き継いでいる」と首相が述べたことを強調した。

北朝鮮の核・ミサイルの脅威や露朝間の軍事協力に共同対処する必要性や、北朝鮮による拉致問題の解決に向けた連携でも一致した。「急変する国際情勢の中で、揺るぎない日米韓協力を推進していく」とも明記した。

少子高齢化や人口減少、農業、防災など、両国が共通して直面している課題の解決へ向け、経験を共有するための当局間対話の開始で一致。首脳間の相互訪問「シャトル外交」の活性化でも合意した。

両首脳は会談後、共同記者発表で成果を説明し、夕食会に出席した。李氏は２４日に日本を離れ、そのまま就任後初の米国訪問へ出発する。外務省によると、韓国大統領が同盟国・米国よりも先に日本を２国間外交で訪れるのは、日韓国交正常化以来初めて。