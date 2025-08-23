

フォトセッションで笑顔を見せる≠ME谷崎早耶

指原莉乃プロデュースのアイドルグループ≠ME（ノットイコールミー）が、23日に都内で行われたライブ＆ドキュメンタリー映画「≠ME THE MOVIE -約束の歌-」の公開記念舞台挨拶に登場した。

【写真】映画「≠ME THE MOVIE -約束の歌-」公開記念舞台挨拶でノイミーの魅力を語る谷崎早耶

尾木波菜、落合希来里、蟹沢萌子、河口夏音、川中子奈月心、櫻井もも、菅波美玲、鈴木瞳美、谷崎早耶、冨田菜々風、永田詩央里、本田珠由記のメンバー12人全員が登壇し、映画への思いを熱く語った。イベントの模様は全国50館でライブビューイングも実施された。

本作は今年2月1日、≠MEがさいたまスーパーアリーナで行った≠ME６周年コンサート「≠ME 6th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」。このコンサートに密着したライブ＆ドキュメンタリー映画。

映画公開を迎え、リーダーの蟹沢萌子は「本当にありがたい機会をいただき、公開日を心待ちにしていました」と喜びを語った。さらに、「公開初日から多くの方が足を運んでくださり、愛に包まれていると感じました。私たちもその愛を届け、皆さんと一緒にダイヤモンドのようなグループになっていきたい」と意気込みを述べた。

結成6周年を迎え、改めて気づいたメンバーの魅力について聞かれると、谷崎早耶は「私が思う≠MEの魅力は、結成当時からずっと同じ気持ちで活動しているところ」と語った。

「6年、7年と長く続けることは難しい。けれど、みんながそれぞれ熱い気持ちを持っているからこそ、今こうして同じステージに立てている。そんなところが≠MEの素敵な魅力だと思います」と笑顔を見せ、グループの固い絆を明かした。

また、本作の見どころを一言で聞かれると、谷崎は「まさに≠MEの青春がギュッと詰まった映画です！」と見事に表現。この言葉にはメンバーからも「合ってる！」と声が上がる。

最後に、冨田菜々風がファンへの感謝と未来への決意を語り、舞台挨拶を締めくくった。

「皆さんのおかげで、とても素敵な今日を迎えることができました。ありがとうございます。この映画には、夢を追いかける私たちのありのままの姿が映し出されています」と語りかける。

「夢への道のりは険しいですが、皆さんが支えてくださったから今の私たちがいます。これからもそばにいてくださったら、きっと宿願を果たせると思います。ここが“君と僕の現在地”です。この後も私たちの物語をお楽しみください」と力強く語り、会場は温かい拍手に包まれた。