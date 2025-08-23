◇ノルディックスキー サマージャンプ蔵王大会（２２日、山形・アリオンテック蔵王シャンツェ＝ＨＳヒルサイズ＝１０２メートル、Ｋ点９０メートル）

２２年北京五輪個人ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（チームＲＯＹ）は、２回合計２８８・０点で優勝し４連覇を達成した。今夏、国内２戦２勝と絶好調をアピールした。

１回目に１００メートルで首位に立つと、もう独り舞台だった。２回目は１回目にはつけていなかったダイヤモンド１１個をちりばめた歯に装着するゴールドのアクセサリー「グリルズ」を装着。気分を上げると、緩い向かい風のなか、力強く飛び出してヒルサイズを越える１０２・５メートルの大ジャンプを披露して観客から大歓声が上がった。

この日、１００メートルを越えるジャンプを見せたのは小林陵だけ。得意の大会で再び存在感を際立たせた。小林陵は「１回目は（グリルズを）忘れてました。内容はすごく順調にきている。１本目も試技の修正もできてギリテレマークを入れられた。２回目もすごくいいジャンプを見せられた」と納得の表情を浮かべた。

蔵王のジャンプ台は、形状が緩く助走路から飛び出しの部分で圧を感じられない海外のＷ杯で仕様するジャンプ台に近い形状。その中で「普段からやっているＷ杯に近い形状の試合なので。ナイターでもあるし、すごくいい雰囲気で臨める大会だったと思います」と国内でも海外のＷ杯を意識して大会に臨み手応えをつかむ。

次戦は、来年２月のミラノ・コルティナ五輪の会場で行われるサマーグランプリ（ＧＰ）。「（改修後）初めて飛ぶ台なのですごく楽しみです。五輪の台なので緊張感を持って」と気持ちを高めていた。