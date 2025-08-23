上海で開かれた中国国際デジタルインタラクティブ娯楽展覧会（チャイナジョイ）。（８月１日撮影、上海＝新華社配信／許文滔）

【新華社上海8月23日】中国上海市で7月11〜13日、国内最大級のポップカルチャーイベント「ビリビリワールド（BW）2025」が開かれた。今年は3日間の来場者が前年比6割増の40万人を記録。パスポート情報でチケットを購入した外国人の割合は過去最高の13％に達した。

上海はこの夏、「2次元」の熱気に満ちあふれた。市は2次元経済の発展に向け、7月4日〜8月10日に第1回上海国際アニメ月間を実施。中国国際アニメ・ゲーム博覧会（CCGエキスポ）やBW、中国最大のゲーム見本市「中国国際デジタルインタラクティブ娯楽展覧会（チャイナジョイ）」の三大アニメ・ゲームイベントのセット券を初めて発売し、市全域で社会現象レベルの「2次元文化の嵐」を巻き起こした。これらのイベントには中国各地、さらには海外から多くのファンが集結した。

上海で開かれたビリビリワールド２０２５で展示されたアニメキャラクターなどを車体に描いた「痛車」。（７月１３日撮影、上海＝新華社記者／程思蒞）

上海で開かれる2次元関連の見本市・展示会は、国際的な影響力を増しつつある。今年のBWは日本のX（旧ツイッター）でも「＃BilibiliWorld2025」のハッシュタグがトレンドチャートの6位に入ったほか、チャイナジョイには米国や日本、ドイツなど37カ国・地域の企業が出展し、外資系企業の割合が3割を超えた。

上海で開かれた中国国際デジタルインタラクティブ娯楽展覧会（チャイナジョイ）のソニー・プレイステーションブースで、人気ゲームを体験する人たち。（８月１日撮影、上海＝新華社配信／許文滔）

2次元イベントが人気を集める背景には、Z世代（1995〜2009年生まれの世代）を中心とする消費者層の台頭がある。調査会社、艾媒諮詢（iiメディアリサーチ）によると、中国の「広義の2次元」ユーザー数は2024年に5億300万人に達し、巨大なユーザー層がここ数年の2次元関連産業の急成長を支えている。

上海で開かれたビリビリワールド２０２５。（７月１３日撮影、上海＝新華社記者／程思蒞）

生活関連サービス大手、美団によると、BW期間中の上海の文化観光関連の予約は直前3日間に比べ35％増加し、上海行き航空券の予約数は前年同期比約5割増、会場付近のホテル予約数は6倍近くとなった。チャイナジョイの会場に隣接する商業施設「上海浦東嘉里城（ケリーパークサイド）」は、国内外の人気ゲーム作品と提携したセットメニューや限定グッズ、コスプレなどのイベントを実施し、会期中はホテルや会議室がほぼ満室となった。2次元は、上海の文化・商業・観光の融合を推進する新たな原動力となり、新たな消費シーンの開拓と新たな消費の目玉の育成に活力を注いでいる。（記者/張夢潔、程思蒞）

上海で開かれたビリビリワールド２０２５で発表された「名探偵コナン」の簡体字中国語版トレーディングカード。（７月１２日撮影、上海＝新華社記者／張夢潔）

上海で開かれたビリビリワールド２０２５。（７月１３日撮影、上海＝新華社記者／程思蒞）