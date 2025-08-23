２・５次元アイドルグループ「すとぷり」の莉犬が２３日、日本武道館で６年ぶりのワンマンライブ「言ノ葉ワンダーランド ＬＩＶＥ ｉｎ 日本武道館」を行い、２日間３公演を全て満員で完走した。

１３日に発売したアルバム「言ノ葉ワンダーランド」を引っ提げ、ワンダーランドをテーマに物語が展開するミュージカル調のライブ。真っ赤なペンライトの光に包まれ、登場から「言ノ花束」で盛り上げた。中盤ではすとぷりのるぅとが「ワンダーランドに遊びに来ちゃったよ〜」と楽しげに登場。デュエットで会場を沸かせた。

「光」のラストでは、この日のために練習したギターを披露し、ひときわ大きな歓声に包まれた。全２３曲を歌い上げ、「本当に今日は会いに来てくれてありがとう！」と笑顔だった。

ライブ後の取材では「どこのシーンをとっても結構成長を見せられた」と手ごたえを示した。かつては日本武道館で海外アーティストの物販で働いた経験もあるだけに、「当時、雨も降って、段ボールを中に運ばなきゃ！とワタワタしていた」と笑って回想。「すごく遠くまでこれたのかな。感謝しかないです」と成長を喜んだ。

今後のソロとしての目標については「すとぷりが立ったような大きなドームで（ライブが）できたらうれしい」と掲げた。