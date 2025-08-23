マリメッコのデニム新作♡Maridenimコレクションで楽しむ秋のスタイル

北欧デザインを代表するマリメッコから、待望のデニムコレクション「Maridenim」の新作が登場します。2025年8月22日(金)より全国のマリメッコストアやオンラインストアで販売開始。今回のプレフォールコレクションには、ブランドを象徴するUnikkoプリントをあしらったドレスやスカート、シンプルで使いやすいデニムパンツなど、計10型がラインナップ。日常にも特別なシーンにも映えるアイテムが揃い、秋のおしゃれを彩ります。

マリメッコの新作デニム全10型

2024年秋に誕生した「Maridenim」コレクションから、プレフォール2025の新作が登場。全10型のデニムアイテムがラインナップしています。

Unikko Somasti デニムドレス

Unikko Ruudut デニムスカート

印象的なのは、洗練されたAラインシルエットの「Unikko Somasti デニムドレス」(59,400円)や、遊び心のある「Unikko Ruudut デニムスカート」(42,900円)。

どちらもマイヤ・イソラが1964年に生み出したUnikkoプリントを採用し、華やかさをプラス。

ライトグレーとミッドインディゴの2色展開で、オーバーシャツと合わせれば統一感のあるスタイルが楽しめます。

Unikko柄やロゴが映える注目アイテム

トップスでは「Unikko Vaihe デニムシャツ」(66,000円)や、ローライズでワイドなレッグが特徴の「Unikko Barrel デニムパンツ」(46,200円)が登場。

また、新たに加わった「Logo Vaihe デニムシャツ」(66,000円)と「Logo Loose デニムパンツ」(50,600円)は、さりげなく織り込まれたマリメッコロゴがポイント。

リラックスフィットでデイリーに着こなしやすいデザインです。

バッグまで揃う充実のコレクション

アウターには、ポケットにUnikkoをあしらった「Unikko Poweri デニムジャケット」(70,400円)が登場。ゆったりと羽織れるサイズ感で季節の変わり目に活躍します。

さらに、アクセサリーとして「Karla デニムショルダーバッグ」(48,400円)もラインナップ。デニム素材に映えるUnikko柄がポイントで、コーディネートの仕上げに最適です。

ウェアからバッグまで揃う充実のコレクションは、秋のワードローブを華やかに彩ってくれます♪

秋のおしゃれを彩るマリメッコのデニム♡

マリメッコの「Maridenim」新作は、ブランドを代表するUnikko柄と上質なデニムを融合させた特別なコレクション。

ドレスやスカート、シャツ、パンツ、ジャケットに加えバッグまで網羅したラインナップは、日常のスタイリングに彩りを加えます。

全国のマリメッコストアおよび各オンラインストアで、2025年8月22日(金)より順次販売開始。お気に入りの一着を取り入れて、秋のおしゃれを思いきり楽しんでみてください♡