トイレはないと超困るから。

災害時の備えは水や食料ばかりに目が行きがちですが、食べたものは出てくるのが道理。断水時や避難時にトイレがないとたいへんなことになっちゃいますよね。

防災グッズにも力を入れている3COINSから、簡易的な折りたたみトイレが2種類お目見えしました。

シンプルな穴開きパイプ椅子

1,650円の「折りたたみトイレセット／SOBANI」は、X字型に開くパイプ椅子に穴を開けたもの。

黒い袋を被せて用を足し、凝固剤を入れて固まったらOK。口をシッカリ結んで排気用の白い袋に入れ、また口を結べば捨てられます。

凝固剤と袋2種は10個ずつ付属し、専用トートバッグにまとめておけば場所をとりません。

頑丈な箱型も

3,300円の「《WEB限定商品》折りたたみ非常用トイレ／SOBANI」は、小さくたためるプラ製の頑丈なタイプ。フタを閉めれば椅子にもなる2Wayです。

足腰の弱い人や安定感を求める人にはコッチでしょうね。凝固剤と袋2種が5回分付属し、専用バッグにまとめられます。

断水時もアウトドアも

どちらも収納も持ち運びもしやすいですし、いざという時のために持ってて良いかもという値段なのも良き。だけど使用中に人目を避ける方法は別に考えないと、ですね。

