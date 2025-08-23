まもなく発売の日産「新型コンパクトSUV」に反響多数！ 流麗「クーペボディ」に刷新で「格好良くなった」「今度こそ大ヒット」の声も？ ハンパない“解放感”もうれしい3代目「新型リーフ」に寄せられた“熱視線”とは

ファストバッククーペ風のSUVスタイルに「興味津々」！

日産は2025年6月17日、3代目となる新型「リーフ」を世界初公開しました。

リーフは初代デビューからおよそ15年の間にグローバルで70万台を販売し、EV（電気自動車）の普及に貢献してきたパイオニア的存在です。

【画像】超カッコいい！ これが日産の「新型コンパクトSUV」です！ 画像で見る（30枚以上）

国内でも年内に発売予定の新型リーフに対し、SNSなどには多くの声が集まっていました。

スタイリッシュなクーペSUVに生まれ変わった3代目「リーフ」

2010年12月、世界初の量産5人乗りEVとして販売を開始した初代リーフ。

当時はまだまだEVは一般的な乗り物ではありませんでしたが、あれから15年ほどが経過し、他メーカーからも複数のEVが発売され、日常的に見かけることも珍しくないものとなりました。

そんなリーフの新型が今年の6月に発表されました。

2025年秋に米国での販売開始を予定するほか、日本を含む世界の各地域でも順次展開される予定だといいます。

今回の全面刷新でまず注目されるのは、今までは一般的な5ドアハッチバックタイプだったのに対し、新型ではファストバッククーペ風のクロスオーバーSUVスタイルとなった点でしょう。

流麗なフォルムでイメージ一新しただけではなく、徹底的に空力を考慮したことで、欧州仕様でCd値（空気抵抗係数）0.25という優れた数値を達成しており、電費にも大きく貢献するものとなっています。

室内は、フラットなフロアと開放感ある前席の足元空間を実現し、12.3インチまたは14.3インチのデュアルスクリーンを統合した先進的なイメージ。また、日産車として初めて「調光パノラミックガラスルーフ」も新採用しました。

パワーユニットは、新開発の「3-in-1」パワートレインを採用し、10％の小型化に成功。

駆動用バッテリーは52kWhと75kWhが用意され、前者で最高出力130kW（約182馬力）／最大トルク345Nm、後者で160kW（約224馬力）／355Nmの出力を実現しています。

航続距離は75kWhのモデルで600km以上（WLTC基準による数値）をマーク。さらに北米仕様ではテスラのスーパーチャージャーにも対応し、最大150kWの急速充電に対応したことで、残量10％の状態から80％まで最短で35分で充電できるとアナウンスされています。

国内仕様でもこうした大容量充電への対応が期待されますが、詳細な仕様についてはまだ明らかにされていません。

プラットフォームは、最上級クロスオーバーEV「アリア」にも使用されている「CMF-EV」が採用され、フロント：ストラット、リア：マルチリンク式のサスペンションに進化しており、操縦性などの向上も期待されます。

ボディサイズは全長4360mm×全幅1810mm×全高1550mm。全長は現行型よりも10cm以上短くなった一方で、幅と全高はわずかに拡大されました。

なお気になる国内での販売価格については、まだ正式発表されていません。

初代や2代目登場の頃とは違い、国内外に多くのライバルEVの普及が進む一方、国などからの購入補助金は将来的に減らされる可能性も示唆されるなか、戦略的な価格設定が望まれるところでしょう。

※ ※ ※

EVのパイオニアとして大きな期待を背負った新型リーフに対し、SNSなどにはさまざまな反響が寄せられています。

多かったのは「今度こそ大ヒットして欲しいな」「ずいぶん格好良くなったね」「せっかく道を開拓したのだから他社にさらわれないよう頑張って！」といった日産ファンたちからのアツい声援の声でした。

また「EVの“3代目”って何気にスゴいと思わない？」「3世代続いた実績は他社には真似できないこと」など、15年にわたる歴史の積み重ねについて改めて賞賛するコメントもみられました。

とはいえ、中国や米国をはじめ日欧などからライバルとなるEVが多数誕生しているいま、新型リーフがどのような戦い方をみせてくれるのか気になるところ。

「価格次第だろうな」「トヨタが苦戦中のbZ4Xを安くするらしいから勝負して欲しい」など、価格設定は新型リーフの成否を握る大きなカギとなりそうです。

ともあれ、日産の動向に対しますます注目が集まります。