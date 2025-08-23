¥¨¡¼¥¹º£°æÃ£Ìé¤¬º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î´°Éõ¾¡Íø¡¡À¾Éð¤¬4¥«¡¼¥É¤Ö¤ê¾¡¤Á±Û¤·¡¡
¡¡¢¡¥í¥Ã¥Æ0¡½2À¾Éð¡Ê23Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡À¾Éð¤Î¥¨¡¼¥¹º£°æÃ£Ìé¤¬12Ã¥»°¿¶¤Çº£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î´°Éõ¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë4¥«¡¼¥É¤Ö¤ê¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï½é²ó¡¢1»àÆóÎÝ¤Ç4ÈÖ¥Í¥Ó¥ó¤¬ÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Îº£°æ¤Ï¡¢½é²ó¤Ë2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤â¸åÂ³¤òÂÇ¤Á¼è¤êÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤È¡¢2²ó°Ê¹ß¤Ï°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤Ç¥í¥Ã¥ÆÂÇÀþ¤ËÂÐ¤·¤ÆÌµ¼ºÅÀÅêµå¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡º£°æ¤ò±ç¸î¤·¤¿¤¤ÂÇÀþ¤Ï1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î8²ó¤Ë¡¢1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤éÅÏÉôÀ»Ìï¤¬±¦µ¾Èô¤òÊü¤Á1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿º£°æ¤Ï3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢12Ã¥»°¿¶¤Ç6·î17Æü¤ÎDeNAÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î´°Éõ¾¡Íø¡£¥Á¡¼¥à¤Ï4¥«¡¼¥É¤Ö¤ê¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ò¾þ¤ê¼Ú¶â¤ò7¤Ë¸º¤é¤·¤¿¡£