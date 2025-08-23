幻冬舎編集者の箕輪厚介氏（39）との不倫が報じられたユーチューバーいけちゃん（27）が23日、インスタグラムのストーリーズを更新し、YouTube動画の投稿を再開した。報道を受けての謝罪動画以来、27日ぶりの更新となった。

インスタでは「お久しぶりです！DMは全て目を通しています（インスタのコメントは随分前から非表示設定）たくさんありがとうございます」と自身の写真とともにつづり、「snsやDM、YouTubeのコメント欄など全て自分で目を通しています 結果的に、活動継続を宣言したものの元々心が弱いこともあり精神科に通っていて中々次の発信ができずにいました」と告白した。

また「今回の件で、本名も住所もプライベートも隠していたことも全てネットに晒されて 私が思ったことなどを記事にしていただきました」と、今回の不倫報道を受けてメディアのインタビューを受けたことも報告した。

また、久々の動画投稿では、「人生もう終わり！！大阪西成を“1人で”飲み歩いてみたら・・・」と、自虐をにおわせるタイトルで、大阪・西成区を飲み歩く姿を公開した。

「炎上していろいろ考えたんですけど、やっぱり私、旅に出たいなと思って、気がついたら西成に吸い寄せられていました。私、もう闇落ち寸前なのかな」と自問自答。住所がさらされたとし、「やりすぎだろ」と引っ越すことも宣言した。

動画内では、声を掛けてきた人に「今、炎上してます。不倫スキャンダル」と赤裸々に語る様子も公開した。激励も受けたといい、「動画投稿、これから定期的に続けていきたいなと思います。私は言うても社不（社会不適合者）なので、YouTubeしか道がないんですよ。ユーチューバーで死ぬまで頑張っていきたいなと思っています」と話していた。