※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。

■これまでのあらすじ

誘っても夫に拒まれ悩む妻。おまけに義母は妻にふたり目を産めとプレッシャーをかけてきます。プレッシャーに耐えかねた妻は夫に拒まれていることを打ち明けたのですが、義母は「努力不足」と切り捨てるのでした。



レスは女の努力不足!?

女としての魅力なんてもうない!?誰か助けて…もう若くなくて女としての魅力がないから、離婚されたくないなら努力しないと…などと時代錯誤かつ差別的な発言をする義母。ただでさえ傷ついていたところにこの暴言。妻はただ逃げ出したいと思います。でも夫ですらもう彼女の味方ではないのです。助けてくれる人なんていない…と思っていたら、現れたのは先日妻を無視したお隣さん。「廊下でうるさい」と義母ににらみをきかせました。ちょっと怖いけれど、助かった…。(ぽん子)