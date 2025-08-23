◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第２７節 Ｇ大阪３―２横浜ＦＣ（２３日・パナスタ）

Ｇ大阪はホームで横浜ＦＣと対戦し、同点で迎えた後半に元日本代表ＦＷ宇佐美貴史が２得点を挙げ、４試合ぶりに白星をつかみ、４連敗を阻止した。

前半５分、ＦＷ宇佐美と、７シーズンぶりの古巣復帰でスタメン入りしたＤＦ初瀬が左サイドで息のあったコンビネーションを見せ、ゴールに迫るも得点にはつながらず。ボールを保持しながらも、シュート数を横浜ＦＣに上回られると、前半４１分に失点。相手のロングパスが通り、左サイドからＦＷアダイウトンに先制点を許した。

しかし、前半アディショナルタイム（ＡＴ）、ペナルティーエリア中央にいたＦＷデニスヒュメットが右クロスに反応。右足を振り抜き、２戦連続ゴールで同点に追い付いた。

１―１で迎えた後半１１分、相手のハンドでＰＫを獲得。ＦＷ宇佐美が正確なシュートでゴール右上に決め切り、勝ち越した。さらに後半３６分には、ＦＷデニスヒュメットがＧＫを交わして右サイドからラストパス。宇佐美が右足で流し込み、追加点を挙げた。後半ＡＴには２点目を奪われたが、逃げ切り、４試合ぶりに勝利した。

この日、スタジアム前の広場には、８１歳で亡くなった元日本代表ＦＷでＧ大阪初代監督の釜本邦茂さんの献花台が設けられた。クラブは命日だった１０日の岡山戦から３連敗と結果を残せていなかったが、ようやく白星を届けた。