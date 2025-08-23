友近「『2時間ドラマを作りませんか？』と声をかけて…」自ら企画＆プロデュースしたドラマ「友近サスペンス劇場」制作裏話を語る
山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82（毎週月曜〜木曜13:00〜14:55）。8月19日（火）の放送は、友近（ともちか）さんが登場！ 独自の切り口でマルチに活動する友近さんの“原動力”について伺いました。
◆やりたいことへの行動力は“日本一”
れなち：友近さんは、YouTubeでドラマを撮られていましたよね？
友近：「友近サスペンス劇場」は、フィルムエストTVさん（アナクロ系YouTubeチャンネル）に「2時間ドラマを作りませんか？」と声をかけて、企画とプロデュースをさせてもらったんです。それがすごく好評だったので、地上波のテレビ東京（架空名作劇場「人情刑事 呉村安太郎」）でお声がかかったり、あと「崖」（ショートドラマアカウント「スキドラ」で配信されている作品）とか、そこからいろいろ発展して。
れなち：そういったアイデアはどうやって考えているのですか？
友近：今は地上波で80、90年代の2時間サスペンスを放送することがなくなって、BSでそういった作品を観ていたんですけど“観るだけじゃもう我慢できなくなり……出たいな！”と思うようになって（笑）。それで、昭和の映像作品を得意としているフィルムエストTVさんに声をかけて作ったっていう。
れなち：行動力がすごいですよね。
友近：行動力は日本一ちゃうかな（笑）！
れなち：え（笑）!? 自分でも思うぐらいですか？
友近：“やりたい！”と思ったら、めちゃめちゃ自分で営業するもんね（笑）。
れなち：しかも、先輩方を見ていて思うのが、真面目にふざける人が多いじゃないですか。
友近：そうですね。
れなち：友近さんもそうですし、タモリさんや所ジョージさんとかもそうだけど、みんな真面目にふざけているから……。
友近：やっぱり、それが楽しいよ。ロバート秋山さんもそうですが、幼い頃からやってきたことをそのまま続けていることやと思う。
れなち：飽きずに？
友近：そう。それに“恥ずかしい！”っていう羞恥心があったとしてもやめない（笑）。
れなち：そして、みんなを巻き込んで（笑）。しかも、後輩も先輩もノッてくれて。
友近：そうそう！ そういう方と一緒に、お芝居やコントやったりするのが今は多いかもですね。
――番組では、ほかにも8月20日（水）にリリースした友近さんの“親友”の演歌歌手・水谷千重子さんセレクトによるカバーアルバム『LOVE 昭和 SONGS』や、水谷千重子50周年記念公演「CAKUGO (カクゴ) 愛と憎しみと追憶と沈黙のミス・フローレンス」などの話で盛り上がりました。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=8687
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
（左から）パーソナリティの山崎怜奈、友近さん
◆やりたいことへの行動力は“日本一”
れなち：友近さんは、YouTubeでドラマを撮られていましたよね？
友近：「友近サスペンス劇場」は、フィルムエストTVさん（アナクロ系YouTubeチャンネル）に「2時間ドラマを作りませんか？」と声をかけて、企画とプロデュースをさせてもらったんです。それがすごく好評だったので、地上波のテレビ東京（架空名作劇場「人情刑事 呉村安太郎」）でお声がかかったり、あと「崖」（ショートドラマアカウント「スキドラ」で配信されている作品）とか、そこからいろいろ発展して。
れなち：そういったアイデアはどうやって考えているのですか？
友近：今は地上波で80、90年代の2時間サスペンスを放送することがなくなって、BSでそういった作品を観ていたんですけど“観るだけじゃもう我慢できなくなり……出たいな！”と思うようになって（笑）。それで、昭和の映像作品を得意としているフィルムエストTVさんに声をかけて作ったっていう。
れなち：行動力がすごいですよね。
友近：行動力は日本一ちゃうかな（笑）！
れなち：え（笑）!? 自分でも思うぐらいですか？
友近：“やりたい！”と思ったら、めちゃめちゃ自分で営業するもんね（笑）。
れなち：しかも、先輩方を見ていて思うのが、真面目にふざける人が多いじゃないですか。
友近：そうですね。
れなち：友近さんもそうですし、タモリさんや所ジョージさんとかもそうだけど、みんな真面目にふざけているから……。
友近：やっぱり、それが楽しいよ。ロバート秋山さんもそうですが、幼い頃からやってきたことをそのまま続けていることやと思う。
れなち：飽きずに？
友近：そう。それに“恥ずかしい！”っていう羞恥心があったとしてもやめない（笑）。
れなち：そして、みんなを巻き込んで（笑）。しかも、後輩も先輩もノッてくれて。
友近：そうそう！ そういう方と一緒に、お芝居やコントやったりするのが今は多いかもですね。
――番組では、ほかにも8月20日（水）にリリースした友近さんの“親友”の演歌歌手・水谷千重子さんセレクトによるカバーアルバム『LOVE 昭和 SONGS』や、水谷千重子50周年記念公演「CAKUGO (カクゴ) 愛と憎しみと追憶と沈黙のミス・フローレンス」などの話で盛り上がりました。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=8687
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/
番組公式X：@darehanaTFM http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12619
番組公式X：@darehanaTFM http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12619