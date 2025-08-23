◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２７節 新潟１―２鹿島（２３日・デンカＳ）

鹿島は新潟に２―１で競り勝った。途中出場のＦＷレオセアラが後半４２分に決勝点を挙げた。

＊ ＊ ＊

苦戦の末に、敵地で勝ち点３をもぎ取ることに成功した。

先制点は相手のミスから。前半４分、ハイプレスで敵陣深くでボールを奪うと、加入後初先発のＦＷエウベルの横パスをＦＷ鈴木優磨が流し込んで先制に成功した。

しかし、今度は鹿島のミスから同点弾を与えてしまう。右サイドを押し込まれる局面が目立った中、ＤＦ濃野公人のバックパスが緩くなったところから、相手にゴールを許した。

後半開始からＦＷチャヴリッチを投入して右サイドの優位性を取り戻すことを試み、右ＭＦ起用のＭＦ樋口雄太は舩橋佑に代わってボランチの位置へ入った。

一進一退の攻防が続き、ＧＫ早川友基の好セーブも飛び出す展開となったが、試合の決着は「スーパーサブ・レオセアラ」がつけた。

先発を外れていたＪ１得点王は後半２４分にピッチに立つと、４２分、左サイドからの折り返しを合わせて勝ち越し点を奪った。