タレントの指原莉乃プロデュースのアイドルグループ「≠ＭＥ」が２３日、都内で映画「≠ＭＥ ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ‐約束の歌‐」公開記念舞台あいさつに出席した。

２月にさいたまスーパーアリーナで開催した６周年コンサートの模様や舞台裏を収録したドキュメンタリー作品。リーダーの蟹沢萌子は「みなさんが映画館に足を運んでくださったり、舞台あいさつのライブビューイングにも足を運んでくださり、本当に愛に包まれているなと感じました。私たちもそのぶん、たくさんの愛をお届けして、みなさんと一緒にダイヤモンドのようなグループになっていきたいと改めて感じました」と胸の内をさらけ出した。

尾木波菜は「６年間、ずっと一緒にいて、日々たくさん感じることはあるんですが、３６５日、家族より一緒にいるからこそ、映画を観て改めて『当たり前じゃないんだな』と思って、涙が止まらなかったです」としみじみ。これまでの活動について谷崎早耶は「６年、７年目と長い間、何かを続けるってすごく難しいことだと思うけど、みんながそれぞれ熱い気持ちを持って活動してるから、いまこうして同じステージに立てていると思います」と胸を張った。

イベントでは指原への思いを口にする場面も。尾木は「結成したばかりの頃から、毎回コンサートに来てアドバイスをくださってとても優しく、指原さんがいなかったら生きていけないかもしれないです」と感謝していた。